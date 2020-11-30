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商務部：支持港盡早加入區域全面經濟夥伴協定　並助港開拓國內市場

政治 13:41 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（資料圖片）

國家商務部副部長王炳南，「一帶一路」高峰論壇上表示，商務部支持香港盡早加入區域全面經濟夥伴協定(RCEP)，擴大本港經貿合作圈，並與更多一帶一路國家簽署自貿協定，擴大香港對外的合作夥伴。他表示，將來亦會協助香港開拓國內市場，包括支持香港參與內地的進博會和服貿會等。

王炳南指，香港具獨特競爭優勢，能夠在一帶一路建設中發揮重要作用，而大灣區將會成為香港對接內地市場，以及一帶一路的重要發展平台，商務部會持續推進內地、香港和一帶一路三方合作，包括在香港參與境外合作區建設方面，提供更多政策建議及便利措施，亦會推進粵港澳大灣區建設。

他又提到，商務部在過去7年持續推動中港企業聯合「走出去」，向一帶一路國家展開投資洽談，取得顯著成效，不過今年因應疫情難以開展，會待形勢穩定後繼續組織兩地企業到沿線國家考察和開拓市場。

另外，國家發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆在同一場合表示，香港參與和助力一帶一路建設的機遇良多，本港應積極融入國家雙循環經濟格局，包括加強粵港澳三地機制和規則對接，促進人員、貨物、資金高效流動，完善港澳居民在內地發展措施，打造香港成為國家雙向開放橋頭堡。

責任編輯：李淇

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