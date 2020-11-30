【諸朋好友】方中信抗拒被稱東方李察基爾　林國斌為一對龍鳳胎變暖男爸爸

▲ 崔建邦與張秀文的節目《諸朋好友》邀方中信與林國斌任嘉賓。

「方中Sir」方中信與「斷水流大師兄」林國斌一同任嘉賓，在昨晚（11月29日）播出的TVB節目《諸朋好友》亮相，齊接受崔建邦與張秀文訪問。

方中信與林國斌是相識20多年的老友，他們回憶彼此友誼建立是因為當年同往內地拍戲，日朝相對兩個月，而且期間因為要應酬飲酒，二人互相照顧頂酒。結果電影拍完後，二人臨分別時，方中信向林國斌稱：「我冇交錯你呢個朋友。」由此成為好兄弟。

方中信指林國斌性格牛精時常「郁手郁腳」，非常火爆，直到近當了爸爸卻性情大變。

林國斌在去年底，為一對龍鳳胎在迪士尼搞生日會，所以方中信在節目笑稱：「去年幫小朋友搞生日派對，我話：『你竟然去嗰度搞？唔似你喎Ben！』當晚他抱住個小朋友很開心，未見過他如此開心。」

【佛系人妻】坦言與丈夫方中信性格各走極端 相愛23年莫可欣：希望來世不再做夫妻

▲ 林國斌為一對龍鳳胎開生日會。（取自微博）

【諸朋好友】太太在眼前離世成最深刻回憶 黃日華灑淚哽咽：感情不會消失【有片】

抗拒「東方李察基爾」稱號

在《諸朋好友》二人又談及入行經過。方中信回憶指，當年是家姐建議他去當模特兒，後來陰錯差陽錯當上演，而且電影處男作《朝花夕拾》已當男一，不過方中信稱拍攝過程不太愉快，拍當年電影圈階級觀念重，因為他是新人，每天開工都「被人問候」。

另外，方中信初入行時被稱「東方李察基爾」，可是他直言一點也不喜歡這稱號，更說：「你們不要成日講他，人家都70幾歲，你問後生女哪個識李察基爾，無謂啦。」

▲ 方中信與林國斌是相識20多年的好兄弟。（影片截圖）

【父兼母職】盧惠光難忘8號風球抱子求醫 好爸爸為兒子寧單身棄第二春【有片】

成龍一時誤會

至於林國斌本來在夜店當保安，某武指當時常到夜店而認識了林國斌，並因為覺得林國斌身手不俗，於是邀他兼職當武師，於是他開始兼職在電影圈工作。

可是林國斌曾兩次令成龍受傷。他憶述仍在兼職當武師、尚未入成家班時，有次參與《警察故事》拍攝。某日，當時感冒的林國斌帶病開工，完成了一個十分危險動作後，覺得自己不用再上陣，於是安心食藥，之後還飲了一罐可樂，所以頭暈暈。

但當晚有一個危險動作拍攝，成家班成員已連續受傷，於是當時成家班資深成員馮克安邀林國斌上陣，可是他有感精神不在狀態而搖頭婉拒，於是邊擰邊表示明日才做。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

可是在遠處的成龍看到林國斌擰頭，以為他拒絕去做，大哥一氣之下說：「我哋成家班而家冇人？我自己嚟。」

於是成龍親身上陣，但因為大哥的動作比原本設計更高難度，直接由上一層撻落下一層的木棚，所以衝力非常大，成龍撻落地之後完全能不了，林國斌稱當時他自己也嚇呆。

一腳踢當當場暈大哥

另一次他已入成家班，在拍《龍兄虎弟》的壓軸大戰時，林國斌負責為外籍女演員當替身，當中一個動作設計是他踢往成龍，然後大哥一個幌身躲開，於是林國斌一腳狠狠地落在木柱上。為了增加視覺效果及作保護，林國斌腳脛加上墊並再加鐵板。

當時林國斌覺得此動作頗危險，很易踢傷成龍，不過一向投入電影拍攝的大哥叫林國斌放膽去踢。

可是拍攝時，成龍卻因閃避不及被林國斌一腳踢中頭部：「不知是誰疏忽，見到成龍個頭後面裂開一吋，血湧出來。當時真的很驚，話晒老闆嚟。」方中信開玩笑問是否因此離開成家班，林國斌笑著否認。