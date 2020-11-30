【踩過界II】徐榮安排長子提前由英國回港　完成14日隔雜兄妹團聚

▲ 徐榮長子徐朗完成14天隔離。

連續在《反黑路人甲》、《木棘証人》、《踩過界II》都表演亮眼的徐榮，不但演技好同時也是位好爸爸。他的13歲兒子徐朗（Karson）在今年9月初赴英國升學兼接受足球訓練，Karson趁著長假期回港跟家人相聚兼慶祝聖誕節。

由於新冠肺炎肆虐的關係，徐榮特意安排兒子Karson提前返港，早前Karson完成14天的隔離「出關」，返家跟家人相聚。

而Karson與5歲妹妹徐心怡（包包）一向感情要好，徐榮於IG大爆兩兄妹談過不停，如糖黐豆般黏在一起。

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▲ 徐榮跟兒子徐朗享受跑步樂。（取自instagram）

徐榮兒子完成隔離

徐榮在昨日（11月29日）於個人IG透露Karson已返港，更貼出一張父子合照，父子們更享受跑步樂，寫道：「完成隔離的哥哥，第一件事跑返轉先！#齊心抗疫 #徐榮 #父子 #fatherandson」

有網民更留言指只是相隔3個月，Karson看似長大了不少。

另外，在徐榮一家四口開設的IG帳戶「徐陳之家嘩哈哈」內，貼出Karson跟妹妹包包一起玩「動力沙」的照片。

▲ 包包跟Karson玩得不亦樂乎。（取自instagram）

原來包包很掛念哥哥，全日要跟哥哥玩。

徐榮留言道：「回來了，最最最開心就係包姐，全日捉住哥哥陪玩 #感恩 #一切順利#終於完成14日隔離 #兄妹 #徐心怡 #包包#琴晚半夜二兄妹起身傾計 #超級掛住大家#brotherandsister #愛回家。」

徐榮接受TOPick訪問表示，兒子Karson趁放假返港，大約逗留到明年1月初返英國。徐榮說：「因為英國疫情嚴重，學校已暫停所有足球比賽，為免12月聖誕假前夕很多人從英國回港，所以安排他提前兩個星期返來，改在網上上課。」

由於近日香港爆發第四波疫情，徐榮也表示近日多數留在家，或到戶外做運動。

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今年13歲的Karson一直想成為足球員，而徐榮數年前更決定讓兒子往英國追夢。去年農曆新年期間，徐榮與太太就曾陪同兒子到英國學校做升學測試，為兒子未來在當地做職業球員鋪路。

今年9月Karson赴英升學，而當時細女包包表現得依依不捨，一直在家中抱住哥哥不放，攬足一日，盡見兄妹情深。