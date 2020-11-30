【瑞士移民】80後香港女生為安穩生活移居瑞士　與伴侶合伙開高級中餐館日做12小時

▲ 80後香港女生Nicole認為，在瑞士不用煩惱買樓問題。

80後香港女生Nicole中學畢業後不久，便到瑞士修讀3年制酒店管理課程，畢業後曾回港工作，機緣巧合下於2011年得到瑞士工作機會，工作兩年後她便與同樣來自香港的伴侶創業開中餐廳。她開設Facebook專頁「瑞士。小確幸travel in the paradise」分享移居瑞士的資訊。

▲ 在當地修讀酒店管理課程。（被訪者提供）

選擇到瑞士工作，是她認為當地生活比較安穩。「唸完書回港後，我從事酒店工作，但人工較低，而且2萬港元只可租約400呎單位，好像以自己能力未必能安穩地生活。但在瑞士，我不用煩惱買樓，所以想過來試一試。」原本不打遠長期逗留的她，卻慢慢在當地建立自己的人生。

細城市1.7萬港元租House

在許多人心目中，瑞士物價高，樓價想必也是天價。原來不同城市的房租和樓價都相差甚大，以三房一廳單位為例，大城市如日內瓦、蘇黎世，月租由2,500瑞郎（約2.1萬港元）起，細城市約1,100瑞郎（約9,300港元）起，擁有花園的兩層House亦不過月租2,000瑞郎（約1.7萬港元）。

樓價差距亦大，以同樣三房一廳單位作比較，大城市約50萬至150萬瑞郎（約425萬至1,270萬港元），細城市約50萬至90萬瑞郎（約425萬至760萬港元）。

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大眾也許會期望當地人工超高，但Nicole提醒物價、稅率同時也不低。「以扣稅前計，餐飲業最低工資為月薪3,470瑞郎（約3萬港元），細城市的一般上班族月薪約4,000瑞郎（約3.4萬港元），大城市可達約6,000瑞郎（約5.1萬港元），但扣除養老金、稅項後，移居人士分分鐘少三分之一人工，當然這亦視乎年紀、婚姻狀況、小孩數目等而調整。」

Nicole又舉出生活費用給大家參考：一般餐廳主菜約18至40瑞郎（約153至340港元），一頓麥當勞快餐約9.9瑞郎（84港元），兩小時車程的單程火車車費約50瑞郎（425港元）。超市物價較便宜，例如12隻雞蛋約3瑞郎（26港元），一隻雞約12瑞郎（102港元）。

開餐廳每月支出25萬港元

來到瑞士工作的首兩年，她努力儲錢實現開餐廳的夢想，後來開設中式餐廳。創業成本對港人而言不算高，除了頂手費，同區同類型2,000呎舖頭月租約3,000至8,000瑞郎（2.6萬至6.8萬港元），計及燈油火蠟、員工薪金等經營開支，一個月支出約3萬瑞郎（約25.5萬港元）。

餐廳現時主要做廣東中餐，前菜會有蝦餃、燒賣等點心，主菜有炒飯，甜品是雪糕及酒等。

她和伴侶一星期工作6天，每日返9am至12mn，中間落場休息3小時，伴侶負責當廚師，她就所有樓面、收銀、訂貨等一腳踢。「餐廳開張時好辛苦，好多事情都不懂，但營運下來漸漸有一班穩定的熟客，生活條件比之前好。收入方面，每個月夠出糧之餘都可以賺少少，不過就不會像人們在香港創業般可以月賺過百萬港元。」

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養老金制度比港完善

她說：「當地環境美就一定的了，但最吸引我留下來，是這裏制度比香港完善。雖然稅率高，但養老金不錯，若你一直有工作，一對夫婦65歲後每個月可拿約2,500瑞郎（2.1萬港元），視乎個人而定。」

另外，她又指出到瑞士一落地就要買醫療保險。她選擇了「2500計劃」，亦即每年首2,500瑞朗（約1.8萬港元）醫療費用自己付，其後不論危疾、癌症、手術等醫藥費會全包，月費跟年齡、身體狀況、當地市場供需而調整，最便宜時她月付150瑞朗（1,300港元），現在則已升至300瑞郎（約2,550港元）月費。

對於有意移民瑞士人士，Nicole有如此想法：「若你到一定年紀又沒有高技能，便要思考自己技能和學識是否可支撑自己生活？好多人會想，去到當地有手有腳肯做就可，香港人反應快轉數高，洗碗都可有幾萬元，但你有開支和交稅，你的年齡和體能是否可一直洗碗下去？」

但她卻不諱言，若為小孩而移民是好事。「瑞士的學制是以德國學制為藍本，學制由淺入深，小時候基本上沒甚麼功課測驗，跟亞洲的恰恰相反。學校在高中時就會根據學生的選擇，而決定繼續升學還是參與學徒計劃，一邊修讀專業一邊工作。我覺得學制最重要而亞洲教育一直都忽略的一點，就是照顧好這一群對將來還很迷惘的學生。」

記者：陸明敏