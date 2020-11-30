【新冠肺炎】勵敬懲教所一名懲教人員初步確診曾到聖保祿醫院探病　同一病房有病人確診

▲ 勵敬懲教所一名懲教人員初步確診曾到聖保祿醫院探病，同一病房有病人確診。（資料圖片）

本港新冠肺炎進入第四波疫情，消息指今日（30日）新增約78宗確診個案，較昨日稍為回落。消息指，因應疫情惡化，港府明日（12月1日）將再出「狠招」，收緊社交距離，以大幅減少社區人流，一些處所或需關閉。詳情即看：【下一頁】

勵敬懲教所昨晚（29日）公布一名更生事務組懲教人員初步確診，該名懲教人員最近一次上班日期為11月24日，於同日接獲衞生防護中心通知她於上周休假期間前往聖保祿醫院探病，同一病房有病人其後證實確診，她因此被介定為密切接觸者。

翌日（25日）被安排入住竹篙灣檢疫中心接受檢疫，目前該名懲教人員正在東區尤德夫人那打素醫院接受治療。她最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

由於這名懲教人員曾到聖保祿醫院探望親人，至於其感染源頭仍未確定，TOPick向聖保祿醫院查詢，院方昨日表示，一名病人於11月14日因血壓高入住普通病房，兩日後出院，當時並沒有新冠肺炎病徵。醫院於11月24日接獲衞生署通知，該人士其後因屬跳舞群組，須接受冠狀病毒檢測，結果呈陽性。

醫院配合衞生署個案追蹤提供資料，其中4名已出院人士及1名住院病人需要隔離觀察。該住院病人在單人房隔離，未有出現新冠肺炎跡象，至11月28日觀察期滿，冠狀病毒檢測亦呈陰性，其他4人亦無確診。

至於衞生署昨日公布的確診名單中，一名人士表示曾陪伴上述其中一名病人，醫院指也是昨日才知悉此事。由於事隔半個月，院方指此名人士是否當時受感染，衞生署仍未確定，強調一直做足感染控制措施，並會全面配合衞生署的調查。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳正怡