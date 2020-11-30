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【良心老闆】英電商老闆豪派2億予員工當禮物　秘書36歲就可退休享福

職場 13:31 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

The Hut Group行政總裁Matthew Moulding日前豪灑2100萬英鎊（約2.16億港元），當禮物送給員工。除了讓秘書36歲就退休，就連司機都可靠著股票獲得分紅。

打工遇到好老闆難能可貴，遇上大方老闆的機會更是千載一時！英國電子商貿公司巨頭The Hut Group老闆，就靠公司累積大量財富，成為億萬富豪。惟他完全沒有忘記員工的努力，日前豪灑2100萬英鎊（約2.16億港元），當禮物送給員工。除了讓秘書36歲就退休，就連司機都可靠著股票獲得分紅。

據英國媒體報道指，今年48歲的The Hut Group行政總裁Matthew Moulding，於2004年與好友John Gallemore共同創業，網站最初專銷CD，現時業務已擴充到健康、美容及蛋白質補充劑等產品，現已成立了100多個國際網站，並在今年9月上市後，募得8.3億英鎊（約85億港元）的資金，成為英國最有價值的私營公司之一。

報道提及，Matthew Moulding是名副其實的億萬富豪，他在過去的16年中，憑公司業務累積大量財富。為了回饋員工的努力，他十分慷慨地捐出2100萬英鎊（約2.16億港元）獎勵旗下員工，同時加上公司原本就有分股票給員工，讓不少員工瞬間更成了千萬富翁，其中一名秘書就靠公司股票分紅，才36歲就直接退休。

值得一提的是，除了員工受惠外。日前Matthew Moulding更承諾將全部75萬英鎊（約774萬港元）的年薪捐出作慈善用途。同時，在新冠肺炎疫情持續期間，他也捐出1000萬英鎊（約1.03億港元）來支持相關工作，另再捐贈200萬英鎊（約2066萬港元），予前線醫護人員購買防護衣。

責任編輯：曾曉汶

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