6人被控串謀縱火今原開審　控方申改控串謀暴動官質疑「公唔公道」

▲ 法官終應雙方要求押後案件至明天下午再訊，再視乎辯方進度決定是否開審。（資料圖片）

去年10月1日國慶日警方在銅鑼灣一單位搜獲白電油等，並先後拘捕共6人，當中包括1名23歲電競選手，6人早前否認1項串謀縱火罪。案件本定於今（30日）早於區域法院開審，惟控方指會申請修訂控罪為串謀暴動，以及新增1項非法結集罪作為交替控罪，辯方則指上周六（28日）才收到最終的文件，法官質問控方「兩日時間準備，咁公唔公道？」控方又指會新增1名證人，證明裝備是暴動現場常用。

6名被告依次為張浩輝（23歲；電競選手）、胡凱富（21歲；學生）、陳子斌（21歲；文員）、蘇美莉（25歲；文員）、17歲姓李學生及沈卓勤（24歲；無業）。原先控罪指他們於2019年9月28日至10月1日期間，在香港與其他身份不詳人士，一同串謀縱火意圖損害他人財產。

案件原定今早開審，惟甫開庭控方指案件需要押後處理，因控方會申請修訂控罪，將原先1項串謀縱火罪，改為串謀暴動罪，同時新增1項非法結集罪作為交替控罪，並會添加1名高級警司作為專家證人，證明案中證物為「好多時都出現喺現場嘅裝備」。

多名被告的代表律師均表示需時處理控方提出的更改。其中代表首被告張浩輝的律師指，控方大幅度修改控罪，辯方更於上周六（28日）才收到最終的文件，故需要時間再向被告給予法律意見，希望法官可將案件押後至明天（12月1日）下午，律師亦直指「有專家證人證明物件係暴動或非法集結所用衣著同器材，實在聞所未聞」，亦有代表律師要求控方釐清修改控罪的檢控基礎。

法官沈小民聽取控方申請後，直斥「你哋好多時處理呢類案件，都最後一刻拎好多證據出來」，反問控方「咁㗎咩？」

經法官質問後，控方始承認「暴動呢方面冇專家」，並改口稱現傾向傳召警司作事實證人。法官又斥，控方僅給予辯方開審前兩日準備、「中意做乜就做乜」，反問「咁公唔公道？」控方解釋是律政司最後一刻的決定。法官亦表示同情指「唔係怪你，但你哋擁有所有資源」，質疑為何會出現如此問題。

法官終應雙方要求押後案件至明天下午再訊，再視乎辯方進度決定是否開審。

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記者：林欣樂