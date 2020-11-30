【食用安全】切開木瓜驚見白絲疑惑可否進食　網友：我以為是納豆【附揀木瓜貼士】

▲ 有台灣網民切開木瓜後，發見內有白絲。

若木瓜的瓤長出白絲，還可進食嗎？台灣有網民發文並上載相片表示，切開木瓜後看到有白絲，疑惑能否食用。不少人也留言指，木瓜發霉了，勸事主不要吃。也有人看了相片表示，以為是納豆。

事主在facebook群組「爆系知識家」表示，吃木瓜多年，這是第一次看到有白絲，直呼「太神奇了！」從相片可見，木瓜瓤佈滿一顆顆黑色的木瓜籽，上面有白色絲狀物體纏繞。

不少人紛紛留言表示，木瓜壞了，發霉了，太熟了，白絲是黴菌。有人笑言，若想清腸胃和減肥，可以吃了它。也有人形容，以為是發霉的珍珠奶茶蛋糕。另有人分析指：「這種木瓜表皮也一定發霉了，黴菌絲蔓延進瓜肉裡面才變成這樣。店家把木瓜外表的黴菌擦掉了顧客才沒發現，或是客人選果實時沒發現，吃了會拉肚子，不建議食用。」最終，事主聽從眾人的建議，把木瓜棄掉。

木瓜發霉後不宜食用

根據台灣行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所的資料，木瓜在室溫下發霉的原因，主要因為感染真菌而造成發霉腐敗現象。在高溫及濕度高的情況下，空氣中有許多細菌、真菌孢子、塵、蟎漂浮。

當水果或麵包等食物暴露在空氣中，真菌孢子掉到水果或麵包表面後，在潮濕情況下，真菌孢子會發芽侵入，逐漸吸取養分。但在食物表面是看不到的，直至破壞到一定程度，食物表面才會看到發霉或腐敗現象，不建議食用。當局提醒，避免木瓜放太久，因被霉菌感染發霉後，則無法食用。

揀木瓜貼士

台灣水果達人楊文德早前接受電視節目《健康2.0》訪問，分享挑選木瓜的重點技巧：

1.挑選老欉木瓜

老欉（樹齡超過30年的果樹）的木瓜果肉多和厚，較新欉（樹齡較短的果樹）的木瓜健康。新欉木瓜生長位置較低，而葉子太茂盛亦會影響光合作用，因此一般甜度不足、容易生病和腐壞。

2.紋理從瓜臍向瓜蒂走

木瓜果溝處有5條黃色紋理，最好選擇紋理從瓜臍向瓜蒂方向走的木瓜。如紋理相反，代表木瓜在樹上已死亡，容易出現問題及不好吃。

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責任編輯：羅嘉欣