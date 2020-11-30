【暫停面授】教育局指學校可按需要安排小六學生回校考呈分試　中六生可回校上課以半日制形式

▲ 教育局批准小六學生回校考呈分試，中六生可回校上課須以半日制形式。

教育局向全港學生發信，有關全港學校暫停面授課堂的最新安排，繼政府早前先後宣布所有幼稚園及小一至小三班級暫停面授課堂及校內活動至本年 12月6日，政府於昨天（29日）宣布，因應疫情繼續惡化，全港幼稚園及中小學（包括特殊學校及提供非本地課程學校）將在本年12月2 日(星期三) 起暫停的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停所有級別的面授課堂兩星期至12月15日止。

教育局指理解業界和家長十分關心疫情下，有關小學呈分試及中六學生快將面對公開考試等安排，學校可按校本需要考慮安排小六學生回

校進行呈分試，以及中六或須於本學年參與海外公開考試的班級回校上課以準備公開考試或進行校內考試，考試或面授課堂須以半日制形

式進行，回校出席面授課堂或進行考試的學生的總人數以學校最高限額的六分一的學生為限。

局方指學校必須嚴謹遵從各項衞生防護措施，在校園內所有人士須時刻戴上口罩，亦須保持適當的社交距離、在校舍出入口為師生量度體溫等，以保障師生健康。要求學校嚴謹遵照教育局發出的「學校健康指引」及衞生防護中心的《預防 2019 冠狀病毒病給學校的健康指引》。

▲ 教育局局長楊潤雄日前表示，收到家長對於停課有兩極意見。（資料圖片）

由於疫情出現繼續惡化的趨勢，局方要求學校在這期間不要安排需要學生脫下口罩的活動。如有學生因身體狀況或其他原因未能佩戴口罩，學校可採用其他預防措施，例如為學生佩戴面罩或防飛沫帽等，以保障學生的個人衞生。

而在進行上述考試時，學校亦須採取適當的衞生防疫措施，包括座位之間要有適當距離、學生佩戴口罩、量度體溫、避免人群聚集等。學校可參考衞生防護中心的相關指引及盡量參照香港考試及評核局(考評局)為 2020 年香港中學文憑試制定的考試安排，有關考試安排可瀏覽考評局網頁。



局方強調若個別家長對考試及面授課堂安排有所顧慮，可考慮讓子女留在家中，而學校應彈性地處理學生告假／缺席事宜。

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記者：伍瑋瑋