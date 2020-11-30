【疫境求存】可嵐食店攻學生餐停課令生意急挫　單親媽媽獲熟客支持堅持不放棄

▲ 遭家暴離婚收場，抱子出走的可嵐成為單親媽媽後，自強開食店自力養兒子，卻不幸遇上疫情，本來變招攻學生餐，現又因學校停課令生意大挫。

第四波疫情來勢洶洶，各行各業又再受重創，飲食業更首當其衝。昨日（11月29日）歌手可嵐在TVB 《流行經典50年》演出，表演前分享她開設食店面對疫境的情況，除了要再著重食店衛生外，更要變陣吸引更多客人。

單親媽媽可嵐曾歷家暴抱子出走 母兼父職Colleen自資開糖水店重過新生【有片】

▲ 可嵐剛上TVB 《流行經典50年》演唱《花心》一曲，男歌女唱，表演超班。(電視截圖)

TOPick記者再致電可嵐開過究竟，可嵐說餐廳正處在「捱」的狀況，她曾有想過放棄，但卻不捨一班支持她接近一半的熟客，故決定繼續守下去，相信明天定會更好。

可嵐去年12月中投資了6位數字，於紅磡商場內開設「榕易。樂堂」食店，可惜開店不久即碰上這個世紀疫症，雖然是生不逢時，但可嵐堅毅不放棄的精神，積極為餐廳推出不少優惠及菜式，希望增加生意額。

▲ 去年12月中開業的「榕易。樂堂」，一個月後便撞正新冠肺炎爆發，生意大受打擊。(被訪問提供)

可嵐說：「食店生意曾在今年暑假期間出現好轉，但現再碰上第四波疫情，生意又大幅下滑，今次真的很難捱。」

持食物製造牌照缺乏支援

可嵐續說：「其實我已經在這商場堅守了差不多一年，但業主始終企得好硬，沒有太多的支持。而且由於食店是持食物製造廠牌照，政府都沒有給這些牌照的食店作支援，所以我們並沒有受惠。」

▲ 餐廳有供應多餸飯套餐，可嵐說每日中午12點新鮮出爐12款餸菜，一般在一個半鐘便售罄，相當受歡迎。(被訪問提供)

教育局早前更宣布全港中小學及幼稚園本周三（12月2日）起暫停面授課堂，更直接影響餐廳生意，「由於我舖頭是對住學校，學生的生意已做不到了。」

但幸好，可嵐自言有不少熟客作支持，令她可以振作起來，「很多熟客對我很好，之前都有一刻想放棄，但真的是『斷捨難』，很捨不得他們，所以如何辛苦暫時都要捱下去。」

▲ 可嵐一有時間便會回到食店，更親力親為製作菜式。(被訪問提供)

因疫情原因，現在舖租大幅滑落，可嵐也也蠢蠢欲動，「因食店身處的商場人流較少，有朋友提議我現在租街舖，因租金大跌，始終街舖人流較多，現在我都考慮中，但畢竟要投入更多的資金，故此，我希望能撐過疫情，期望有更多的轉機。」

▲ 可嵐最近推出在香港製造的「樂都堂水招牌魯肉」餸包，絕無添加，更是手切豬腩肉，現在只售68元(350g/2-4人份)，送飯一流。(被訪問提供)

記者：招美寶