【兒童鯁喉】兒子食餃鯁喉致腦缺氧病變　父母怒告幼園索賠27萬：老師沒有剪成小塊

▲ 台灣一名孩子吃餃子鯁喉致腦缺氧病變，父母怒告學校要求賠27萬。

小朋友鯁喉後果可大可小，隨時有機會致命。台灣一名有特殊需要的幼童在幼稚園吃飯時，因吃下水晶餃鯁喉，導致腦部缺氧，一度沒有呼吸及心跳，緊急送院救回性命，但因缺氧導致「缺氧性腦病變」等後遺症。其父母怒告幼稚園老師疏忽，要求賠償100萬台幣（約27萬港幣），不過提告遭法院二審駁回，判決幼稚園校長及老師沒有過失。

綜合台灣媒體報道，孩子在2016年入學，當時父母已向老師說明兒子「無法吞食正常食物」，便請老師將食物剪成小塊方便吞嚥。不料，在2018年3月29日吃飯時，老師未有將水晶餃剪碎，孩子吃過後吞嚥不慎噎住呼吸道、無法呼吸，一度沒有心跳。

孩子將受缺氧性腦病變影響

老師發現後立刻將孩子送院救治，但孩子因腦部缺氧一度失去生命跡象，幸好在醫生搶救下保住性命，但孩子卻出現異物吸入窒息、肺炎、消化道出血及疑缺氧性腦病變等。

父母認為，學校及老師需要為事件負責任，怒告校長將水晶餃列入菜單，而老師未有事先將水晶餃剪成小塊，要求賠償醫藥費、看護費及精神撫慰金等共100萬台幣（約27萬港幣）。

法官認為校長老師無過失駁回案件

惟涉事幼稚園表示，孩子就讀期間曾多次自行食用同類型水晶餃，沒有任何不適。高等法院法官亦表示，水晶餃並非禁止食用食物，且父母無法舉證曾要求老師「務必」剪碎食物，加上孩子曾多次食用水晶餃吞咀嚼均沒有異常。意外發生時，老師已立刻急救及召救護車，難以判定校長與老師有過失，故駁回案件，裁定幼稚園校長及老師沒有過失。

專家教4招鯁喉急救大法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將哽塞物咳嗽出來；

第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車救助；

第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物；

第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

急症科醫生補充，腦部缺氧後果可以很嚴重，故在有人嘗試為鯁喉小孩急救的同時，也應有其他人同時代為召喚救護車。

綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：

提子

麻糬

丸類食物

湯圓

年糕

糯米飯

蒟蒻

啫喱

果仁

花生

糖果

角仔

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責任編輯：王明芳