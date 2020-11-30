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【熱血合唱團】劉德華冒雨欄吳岱融險被撞　華仔被淋足一個早上零怨言

娛樂 14:22 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

劉德華在電影《熱血合唱團》演音樂老師。

劉德華在電影《熱血合唱團》有場冒雨擋車戲的戲，可是拍攝時險被吳岱融開的私家車撞到。其後華仔又在冷風中，親身上陣拍十多takes淋雨戲，淋到全身濕透滴水亦毫無怨言，事後更向在旁觀察的新力軍演員大爆拍濕身戲的秘訣。

拍攝當日，為營造傾盤大雨的場面，工作人員在現場高處及地面出動多條水喉，劇情講到飾演音樂老師嚴Sir的華仔，冒雨哀求飾演羅校監的吳岱融，讓他帶領的合唱團參加比賽。

當吳岱融準備開車時，華仔衝出去打開雙手以身體擋車，雖然事前華仔、吳岱融與導演已作多番研究，但畢竟大雨令視線受阻，在其中一take華仔險被吳岱融撞到，吳岱融事後則表示：「不清楚架車的馬力，不敢踩得太深油門，剛剛只是踩了少少（油門），幸好最後安然無恙。」

之後華仔不停在冷風下冒雨拍擋車戲份，淋到全身濕透亦在所不計。

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劉德華一向十分敬業。

華仔被淋足一個早上

可是到最後一個鏡頭，現場的水量卻突然不受控制，變得極度「大雨」，殺華仔一個措手不及，事後急急飲薑茶及圍住暖爐取暖。

華仔淋足一個早上，6位新力軍演員包括王智騫（Martin）、吳卓衡（Keefe）、林愷鈴（Ashley）、姚學智（Jeff）、伍詠詩、王嘉慧（Siro）則在旁偷師，當中伍詠詩更笑言想幫「嚴Sir」抹身。

一班影壇新力軍演員向華仔「集郵」。

學生演員爭相與華仔合照

華仔更跟眾人分享拍濕身戲的秘訣，原來法寶就是潛水衣：「記得要穿潛水衣打底，潛水衣濕水後會貼住個身，利用體溫將水變成溫暖，之後乖乖地坐低就不會冷。」

劉德華又透露原本該場戲，學生要一齊淋雨：「不過想一想，又沒有理由要學生陪我淋，所以就取消。」

另外，由於拍攝當日是華仔在香港的殺青戲，一班學生演員爭相與華仔合照留念，備受尊敬的他又主動拿電話跟大家自拍，令他們興奮不已。

撰文 : TOPick柴犬出動

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