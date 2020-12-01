【兒童增高】下午茶添雞蛋豆腐補充體力　營養師推介兒童增高飲食運動

▲ 營養師及兒童瑜伽導師凌穎欣指出，補充多點高能量健康食物可有助長高。

近日某電視台造星節目，有位身形細粒的參加者指，自己在發育時間因節食減肥而無法長高。營養師及兒童瑜伽導師凌穎欣指出，補充多點高能量健康食物可有助長高，此外，不良姿勢亦會影響身高。她推介兩款瑜伽伸展動作，改善小朋友寒背問題及提升身體靈活度。

身高體重雖然受遺傳影響，但後天環境因素對比基因亦會影響小朋友的生長指數。凌穎欣認為，想小朋友長高長肉，首先要有良好的飲食習慣，達致均衡飲食。

參考衞生署建議6至11歲兒童健康飲食金字塔，每日應攝取3至4碗穀物類如飯、麥皮、通粉、螺絲粉等，3至5両含有優質蛋白質的肉類或蛋、豆等，如雞肉、牛肉、去骨魚肉；若無敏感，蝦肉都可以。另外，還要有2杯奶類或代替品和至少2至3份蔬果。

運動量高需高能量食物

食物當中的蛋白質、鋅、鈣、維他命D等，都是影響到小朋友生長的重要營養素，以前經常聽到長輩說「飲奶會高」其實是有根據的。牛奶裏面含有豐富的蛋白質、鈣及維他命D，是小朋友生長路上的好幫手。凌穎欣建議，如果小朋友不喜歡喝奶或對奶敏感，不妨試試含有添加鈣質的豆類飲品。

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另外，乳酪也屬於奶類製品，既可以補充營養又可以維持腸道健康。她又提醒家長，選擇純乳酪（Plain yoghurt）或希臘乳酪（Greek yoghurt）可避免小朋友攝取過多糖份。

雖然飲食金字塔提供了基本的飲食分量作參考，惟實際分量仍應該根據兒童的需要而決定。她指出，假如小朋友平時運動量較高的話，要補充多點高能量食物，例如在下午茶加一隻雞蛋或豆腐作補充體力，以免能量輸出高於攝入而影響到生長。

深層睡眠分泌最多生長激素

牛奶及豆類對小朋友成長很重要，因其亦提供一種必需胺基酸--色氨酸，有助促進血清素分泌，調節食慾及睡眠。其他含有色氨酸的食物包括：雞肉、火雞肉、豆腐、三文魚、毛豆、南瓜籽和麥皮等。坊間有一說法指，睡眠與小朋友的高度有直接關係。

她解釋，的而且確，在深層睡眠期間人體會分泌最多的生長激素，生長激素有助骨骼形成，但現時仍未有確實研究指出，睡眠愈長對小孩成長高度有明確的直接關係。

惟她指，不少研究指出睡眠質素對預防小朋友過重非常重要，另外睡眠不足亦會影響心臟或肺部力量或免疫系統功能。幼兒園年齡的幼兒每晚需要大約10至12小時的睡眠時間，而小學年齡每晚需要9至11小時的睡眠時間，睡眠時間需求因人而異，反而建立健康的就寢模式，對小朋友尤其重要。

兒童瑜伽動作改善姿勢

適當的運動亦有助小朋友長高。現時很多學童因為經常背着厚重書包、長時間打機，引致寒背和不良姿勢問題，從而影響身高，適量的伸展運動可以帶來良好姿勢。凌穎欣教導以下這兩套動作，有助改善小朋友的寒背問題及提升身體靈活度，家長不妨嘗試跟孩子一齊做運動。

瑜伽眼鏡蛇式

1.面部朝地躺在地上，雙腳打開至臀部闊，伸直雙腳，手掌按在胸部位置兩側。

▲ （相片：受訪者提供）

2.吸氣，同時手掌慢慢用力向地板推，撑起上半身，向上伸展。維持3個呼吸。

▲ （相片：受訪者提供）

▲ （相片：受訪者提供）

3.在最後一個呼氣同時慢慢下來，躺在地上休息。

好處：有助小朋友強化背部，改善寒背問題。

腰側伸展

1.跪坐或盤腿坐，將左手掌放在左邊地上。

2.吸氣，將右手伸直及拉高，貼近右耳。

▲ （相片：受訪者提供）

3.呼氣，向左邊彎腰，伸展右側腰，維持2個呼吸。

4.在最後一個呼吸返回中間。

5.吸氣，呼氣同時向左邊扭腰，右手按左膝蓋，左手撑着地板。維持2個呼吸。

▲ （相片：受訪者提供）

6.在最後一個呼吸返回中間，完成一邊動作。

7.重複另一方向1-6步驟。

好處：紓緩因久坐引致的腰側繃緊，同時強化及伸展腰部肌肉，保持良好姿勢。

記者：陸明敏