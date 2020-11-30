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【防疫措施】林鄭月娥指疫情惡化今日新增76宗確診個案　9宗屬源頭不明個案

社會 16:07 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥指疫情惡化今日新增76宗確診個案，9宗屬源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，昨日新增確診宗數更破百，屬踏入第四波以來最高。特首林鄭月娥今日（30日）下午將見記者交代新一輪社交距離措施安排，題目以「疫情再趨嚴峻，全民居家抗疫」為主題。

林鄭月娥指出，新一波疫情非常嚴峻，昨日是近4個月首次突破百宗，今次逾九成是本地個案，參考上一波的疫情發展，參考專家意見，疫情有惡化情況，今日確診個案76宗，以本地個案為主，9宗屬於源頭不明個案，過去7日逾百宗源頭不明，而很多患者沒有徵狀，曾經去過很多地方，接觸過很多人，令衞生防護中心追蹤個案有難度。

（資料圖片）

她指出疫情中有一個超大的群組，就是跳舞群組，至今已累計有519宗關連個案，涉及至少28個處所，而個案遍及港九新界，離島是最少，年紀及職業也十分廣泛，至今逾30間學校因為老師、學生以及校巴司機、職員等需要關閉，昨日亦有安老院舍員工確診。

消息指今日增約78宗確診個案，較昨日稍為回落，詳情請見【下一頁

教育局向全港學生發信，有關全港學校暫停面授課堂的最新安排，全港幼稚園及中小學將在本年12月2日(星期三) 起暫停的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。詳情請見【下一頁

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，自11月1日至今已有173宗源頭不明個案，佔整體2成多，涉及不同年齡層、行業等，而上升趨勢較第3波疫情更急速，情況令人憂慮，相信政府會很快宣布收緊防疫措施。詳情請見【下一頁

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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