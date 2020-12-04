牙齒表面乾淨牙縫暗藏污垢 水牙線有效全面清潔口腔

要保持牙齒及口腔健康，早晚刷牙是不可缺少，更進一步可能會使用漱口水清潔口腔，相信已有足夠保護了吧。但是，牙齒往往是表面乾淨，其實暗藏污垢，某些死角位的牙縫，總是殘留菜渣肉屑，難以用牙刷、牙線和漱口水清除得到。這時候，水牙線就大派用場了。

水牙線藉由噴射水流到牙縫之間，以清除當中的食物殘渣及污垢，特別是一些難刷部位及死角位置，如牙縫隙丶牙齦溝、牙周袋等難以觸及的地方，其清潔效果夠徹底之餘，使用起來也非常簡易。

Panasonic EW-1613機座式水牙線，採用全新超聲波技術，在水流中產生大量微細氣泡，當水流接觸牙齒表面時，氣泡爆破產生每分鐘高達1,900次的超聲波噴射水流，因而造成更大的衝力，有效去除污垢及食物殘渣。

特別設計的超聲波噴咀，有助加速水流噴射，更容易清潔牙齒表面、齒縫、牙周袋及按摩牙齦，全面保持口腔清潔。新型號水牙線特設矯齒噴咀，錐形刷毛刷頭結合水流噴射，更有效清潔微細縫隙，刷走污垢，能照顧牙齒不整齊或者正在箍牙的用家。

Panasonic EW-1613機座式水牙線備有10段噴射水流選擇，用家可以按照自己的喜好和需要，揀選合適的水流力度，進行清潔之餘，還可以按摩牙肉。此外，噴射手柄附上磁力設計，使其底部不會觸碰任何東西，保持手柄清潔衞生，而特製的可拆式大容量水箱，載水量高達約600毫升，增長使用時間、方便儲水及清洗。

想知水牙線詳細使用方法？不如等小編親身示範，立即去片：

Panasonic機座式水牙線EW-1613產品詳情：http://bit.ly/3llhiW2

Panasonic水牙線還備有EW-1511/ EW-1411 / EW-1211等充電式型號，詳情可瀏覽：https://bit.ly/2Jc4nrT

▲ Panasonic充電式水牙線備有多款型號，用家可按需要挑選合適的水牙線。（由左至右：EW-1511、EW-1411及EW-1211）

（資料由客戶提供）

