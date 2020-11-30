【新冠肺炎】傳何嘉莉國泰機師丈夫薪金被減半　重錄代表作《兩種人》疑復出樂壇

▲ 傳國泰機師丈夫薪金減半，何嘉莉重錄經典作疑復出樂壇。

前英皇小花何嘉莉（Lillian）於2006年結婚後開始淡出幕前，近年以形象顧問和KOL身份回歸。最近傳出她的第二任老公、任職國泰機師的Gerald Sze被公司削減一半人工，一家五口的經濟負擔變得更重，何嘉莉疑密謀復出養家，先後重錄經典舊作《兩種人》以及舉行網上音樂會，推翻曾揚言不想復出樂壇之說。

現年40歲的何嘉莉於1997年正式入行，當年與容祖兒、趙學而、葉佩雯等被列為英皇力捧的小花，後來幕前發展未算順利，於2006年與糖水店老闆黃逸璋結婚，及後曾轉職任英皇歌手的形象顧問，直到2012年兒子出生後開始淡出幕前。

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▲ 何嘉莉近日搞作多多疑打算復出。（instagram圖片）

何嘉莉丈夫於國泰任機師

後來何嘉莉與前夫離婚，在翌年、2015年底與在國泰航空任職飛機師的Gerald Sze結婚，先後誕下兩女，連同與前夫所生的兒子，一家五口生活和洽。

與第二任老公結婚後，何嘉莉養尊處優，以KOL身份在社交網站分享她的日常生活、時尚穿搭、化妝保養的影片和帖文。但在今年疫情的影響下，其丈夫所屬公司在上月大幅裁減600名機師，剩餘員工需要轉簽新制度合約，薪金削減一半。

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▲ 有傳機師老公被削減一半人工。（instagram圖片）

何嘉莉疑重出樂壇

曾自認是「大花筒」的何嘉莉，最近密密有新搞作，月初與相識多年的好友馬天佑合作，重錄1998年電影《新古惑仔之少年激鬥篇》插曲「兩種人」，還刻意駁長髮重現昔日學生妹形象。

此外又與音樂人伍仲衡、鄧健泓、馬天佑等人舉行網上直播音樂會，不少樂迷見到何嘉莉現身都感到興奮，追問她正式復出的日子。

未知是否因為老公薪金大減，讓曾經揚言不想以歌手身份復出的她，有意重返樂壇賺錢養家。

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何嘉莉的經典作品除《兩種人》外，還有卡通片主題曲《BB保你大》，是不少90後的經典回憶。

當年她與英皇和平解約，後來轉職幕後，於2017年她以KOL身份重新簽約舊東家英皇娛樂，最近何嘉莉接受訪問時曾提及，老闆楊受成與經理人霍汶希曾對她「微言」，如果當年未有退出，可能已經走紅至容祖兒級數。

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