【公路棄貓】車主屯門公路疑拋貓出車　暖心司機停車救起急送獸醫診所

▲ 車主屯門公路疑拋貓出車，暖心司機停車救起急送獸醫診所。

養寵物前請三思！日前網上流傳一則車cam片段，指屯門公路上，有人從高速行駛的汽車中抛出一隻小貓，有好心人見狀立即停車，上前救起小貓，並將其送至獸醫診所，沒有骨折，目前由好心人朋友收養。

有網民於Facebook發布一則行車記錄儀（車Cam）片段，指事發於11月29日上午8時36分，在屯門公路上，從片中可見，一架私家車從左邊駛過，不久旁邊行車線上驚見一隻小貓不停滾動，有好心人見狀立即停車，並上前將小貓救起，帶牠到獸醫診所，所幸小貓沒有骨折，經診治後目前由好心人的朋友收留。

樓主斥責棄貓的行為，並於帖文中寫道：

人在做，天在看。棄貓者，你真的以為可以逍遙法外嗎？

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帖文引起熱議，不少網民留言批評棄貓者行為冷血，「咁高速，隻貓仔仲打左幾個轉」、「太過份啦」，亦有網民感謝好心司機出手救貓，「真係好好彩遇到個好心嘅司機」。

不過有網民指，片段未能清晰顯示小貓被抛出車外，推測「係咪天氣冷偷偷跳左入車，個司機唔知架？」、「有可能係貓咪呢左喺車底，途中跌左出黎」，但樓主回應指可能性很低，又表示「好心人親眼見到小貓從車窗裡面飛出來」。

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責任編輯：羅嘉欣