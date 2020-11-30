【限聚令】食肆只可以營業至晚上10時限2人一枱　營運處所要安裝「安心出行」二維碼

▲ 星期三起限聚令收緊至二人，食群限2人一枱。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，昨日新增確診宗數更破百，屬踏入第四波以來最高。特首林鄭月娥今日（30日）下午將見記者交代新一輪社交距離措施安排，題目以「疫情再趨嚴峻，全民居家抗疫」為主題。

林鄭月娥指出，新一波疫情非常嚴峻，昨日是近4個月首次突破百宗，今次逾九成是本地個案，參考上一波的疫情發展，參考專家意見，疫情有惡化情況，今日確診個案76宗，以本地個案為主，9宗屬於源頭不明個案，過去7日逾百宗源頭不明，而很多患者沒有徵狀，曾經去過很多地方，接觸過很多人，令衞生防護中心追蹤個案有難度。詳情即看：【下一頁】

她指出疫情中有一個超大的群組，就是跳舞群組，至今已累計有519宗關連個案，涉及至少28個處所，而個案遍及港九新界，離島是最少，年紀及職業也十分廣泛，至今逾30間學校因為老師、學生以及校巴司機、職員等需要關閉，昨日亦有安老院舍員工確診。

林鄭月娥指出公務員由12月2日起在家工作，同時要維持社區服務，會有個別部門另行作出公布。詳情即看：【下一頁】

她表示需要進一步收緊食肆營業時間，食肆只可以營業至晚上10時限2人一枱，營運處所要安裝「安心出行」，措施亦在星期三12月2日實行，限聚令也收緊至2人。

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記者：伍瑋瑋