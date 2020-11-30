【後生仔傾吓偈】波波自揭曾壓力爆煲　黃凱儀：希望不只從心口上的脂肪認識我

▲ 《#後生仔傾吓偈》「波波」黃凱儀撰長文抒發內心感受。

有參與《#後生仔傾吓偈》的「波波」黃凱儀（Krysella），其出眾的上圍一向成大眾焦點。早前波波以一身性感晚裝出席《萬千星輝賀台慶》亦來網上討論。

不過黃凱儀在昨日（11月29日）在個人社交平台上載一張舊照，並撰長文抒發由18歲到現在的內心感受，表示：「曾幾何時，我經常埋怨別人不理解我，後來發現我根本沒有給機會讓別人了解。」

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▲ 「波波」黃凱儀上載一張萏照並撰長文抒發內心感受。（取自IG）

黃凱儀曾感人生無助

然後波波續稱：「18至19歲，荒廢學業，只顧吃喝玩樂，結果書沒有讀成，做任何事得過且過，沒有目標，完美演繹廢青兩字。」

黃凱儀形容，她在20歲到22歲是人生中最吃力的兩年：

用了半年時間決定應否重返校園，即使身邊無數人同我講「 書唔啱你讀，出嚟做嘢仲好啦 」，不只是為證明，更多的是不甘心，同時亦清楚自己的能力。最後決定忠於自己，斬掉重練，鼓起很大的勇氣再次入讀asso，並應承過自己，無論如何，學業永遠係第一位，亦唔會同以往讀書態度一樣。 當時面對住無限嘅assignment, mid term, project ，同時拍攝三個節目，一份intern，基本上沒有任何休息時間，每天睡三四小時，強迫自己每科考試前完成所有past paper，所有功課check 十次以上才捨得submit，每日最少温兩個鐘最多十幾個鐘，不敢怠慢，只要知道有一題錯就強迫自己做到所有都啱先可以食飯，並限定要在走兩層樓梯的時間內把它吃完（餐廳在三樓，圖書館在五樓），日日如是。

▲ （取自IG）

壓力下暴瘦

可是因此她的體重短期內由47、48公斤跌至32、33公斤，而且更掉了不少頭髮。諷刺是，反而很多人卻問我減肥方法，而且很多人稱讚她成功修身，可是這些漸成她無形的壓力：

長期緊張對我身心造成嚴重影響，變得焦慮暴躁，漸漸變得負面不愛說話，身為食貨只要想到食物就想嘔，甚至覺得食物十分嘔心，就算強迫自己食完都好快扣喉等，在情緒更加不穩定時更不斷用各種方法折磨自己，每況愈下。

幸好，身邊親朋的支持，令波波花了一段時間學習終於學會平復情緒：「不斷的反思，才能放下無謂的執著，一步一步成長，慢慢地走出來，花了很多的心力。」

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回復心情重拾健康

波波表示現在十分健康快樂，就算升讀了大學也不忘讀書的初衷，表示希望從讀書除吸收知識外，更學習到邏輯思維，批判性思考，組織能力和抗壓能力等：

從經歷中學會了堅強，正正就因為經歷過最沮喪的時候，才能感受到快樂幸福的感覺，並覺得打後的都是bonus的日子，在逆境時要自強，在順境時要懂得感恩，對自己有要求才會得到別人的尊重，並學會欣賞別人成功背後的努力，成功非必然。 人生苦短，做自己更自在逍遙，認清現實時不忘保留童真和真我，知世故而不太世故，處事圓滑亦不忘待人真誠。

最後她表示：「希望以上，大家可以見到我的另一面，而不只是從心口上的脂肪認識我。相信大家都可以變成更好的自己，好好充實自己，不為他人的眼光而活，加油。」

▲ 「波波」黃凱儀參與主持《#後生仔傾吓偈》。

當「熊女郎」開始為人認識

「波波」黃凱儀在2016年畢業於筲箕灣官立中學，之後修讀香港城市大學專上學院工商管理副學士課程。

她因為與 Youtuber「熊仔頭」拍短片擔任「熊仔頭女主角」之一而獲網民冠以「熊女郎」綽號。在2017年，她參與主持big big channel和《#後生仔傾吓偈》，進一步令更多人認識。