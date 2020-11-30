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【防疫措施】海洋公園及迪士尼樂園周三起關閉14天　健身中心及體育處所等仍可開放

社會 16:16 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

海洋公園及迪士尼樂園周三起關閉14天。

本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，兩大主題樂園海洋公園及香港迪士尼樂園重開2個多月再次閉園！行政長官林鄭月娥今日（30日）公布多項防疫措施，包括遊戲機中心、遊樂場所、公眾娛樂場所，卡拉OK、麻雀天九耍樂場所和泳池，需於12月2日起停止營業14天。由於兩大主題樂園屬公眾娛樂場所，故此亦要關閉14天。

她表示，個別政府表演場地會適度開放作表演排練，而考慮到市民的身心需要，健身中心及體育處所會繼續開放，但不可以多於2人活動或運動，其間亦要配戴口罩；美容院和按摩院亦可繼續開放，但要遵守更嚴格的防疫規例。

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自1月底爆發新冠肺炎疫情，海洋公園及香港迪士尼樂園早前已經歷2次閉園，第一次是1月25日起關閉4個多月，直至6月13日海洋公園重開，而香港迪士尼樂園則於6月18日重開。不過事隔約一個月，政府因應疫情惡化再次宣布關閉，海洋公園及香港迪士尼樂園分別7月14日及15日關閉，2個多月後再因應疫情緩和，分別於9月18日和25日重開。

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記者：陳子謙

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