【防疫措施】徵用兩酒店約800房間作檢疫用途　的士司機安老院員工必須檢測

▲ 林鄭月娥見記者。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，今日（30日）新增76宗確診個案，其中9宗屬源頭未明。行政長官林鄭月娥今日（30日）在政府總部見記者，公布收緊防疫措施，旨在要減少人流及人群聚集，大部分措施12月2日起生效，為期2周。另外政府也宣布，加強檢測配套；政府將徵用兩間酒店，全幢約800房間作檢疫隔離用途。。

特首林鄭月娥稱，政府仍採取多管齊下檢測工作。包括「需檢必檢」、「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。「需檢必檢」方面，政府會要求指定人士，在指定的短時間內，接受病毒檢測；除了「跳舞群組」28個處所，還有安老院數萬個員工，也公布了有私家醫生可要求有病徵者接受檢測，稍後也會延伸至數萬名的士司機，也要接受檢測。

林鄭稱，當局發出強制檢測令後，至今有37宗確診個案，於社區檢測中心識別出來，認為有必要繼續進行。

「應檢盡檢」方面，她稱紀律部隊員工、航空業界人士應盡量接受檢測。「願檢盡檢」則主要讓市民安心，倘市民想接受檢測，在醫管局指定47間門診，會續派發樣本收集包，每日派發8,000份；121間郵局也會每日派出4,000份收集包。稍後主要港鐵車站也會派發樣本包。社區檢測中心方面，今日已增至9間，至今已有1.4萬人次參與檢測；稍後會加多5間社區檢測中心，她形容政府樂意加強社區檢測地點。

林鄭又宣布，政府已知會兩間酒店，徵用全幢約800房間作檢疫隔離用途。

最新12月2日起生效的防疫措施一覽：

林鄭稱，公務員在家工作需回復7月最嚴謹安排；也呼籲私人企業響應。

各類營業處所，除了酒吧、夜總會、派對房間已宣布關閉外；周三起遊戲機中心，遊樂場所、麻雀館、卡拉ＯＫ等場所需要關閉。

而健身中心、體育處所繼續開放，但最多只可2人一起聚集，活動期間要戴口罩。美容院及按摩院也可營業。

餐廳食肆方面，處所可以繼續開放，但食肆要收緊至不多於2人一枱，營業時間去到每日夜晚10時止。

所有營運處所，也要加設「安心出行」二維碼，讓當局追蹤個案。

至於「限聚令」，收緊至2人一組出行。

林鄭月娥表示，今次疫情嚴峻，「跳舞群組」有大規模爆發，至今有519宗關連個案，涉及最少28間處所；另外也涉及學校、公務員及安老院舍等爆發情況。

林鄭月娥指出，經歷接近一年的防疫抗疫，未來兩星期是非常關鍵時間，希望市民容忍，令工作有效推行，必須要執法，需要提高懲罰，定額罰款二千元需要倍數提升，有關罰則應用於違反限聚令等措施。她表示可能二千元的阻嚇力不足，稍後會經行政會議再討論有關罰則。

消息指今日（30日）新增76宗確診個案，其中9宗屬源頭未明，較昨日稍為回落。衞生署及醫院管理局的疫情簡報會，將改於5時30分在衞生防護中心大樓舉行。詳情請見【下一頁】

教育局向全港學生發信，有關全港學校暫停面授課堂的最新安排，全港幼稚園及中小學將在本年12月2日(星期三) 起暫停的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。詳情請見【下一頁】

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記者：吳卓峰