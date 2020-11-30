【周星馳于文鳳案】于文鳳被指主動要求支付2萬元工資　庭上披露周星馳沒有個人户口

▲ 張玲妹今於高等法院作供。（林育慧攝）

影星周星馳遭前女友于文鳳追討逾7,000萬分紅案，今（30日）於高等法院續審。於周的星輝海外有限公司負責管理製作部財務女職員今作供，她指于在2002年4月簽訂財務顧問協議前，向她首次要求支付工資，因她替周一直工作。惟張指從不知道于在公司的工作，因沒有人正式通知她。張又指周沒有私人户口，支出會由公司户口或由周的胞姐私人户口支付。

原告于文鳳；答辯人周星馳。周一方傳召助手張玲妹作供，張指自1998至2012年協助處理星輝海外有限公司財務狀況，後期協助處理牽涉周星馳投資事宜。張指電影製作及周的私人開支會分開處理，張指周會給她帳單時，她會問及是屬製作或私人，而就公司核數事宜張會與核數師聯繫。

袁引述張的證人口供指，于要求付款時，張會先徵求周的同意才發放款項，因周沒有私人帳戶，故會由周的胞姐以公司董事身分或個人名義開出支票作支付。張指若涉公司數，周的胞姊以個人名義出票後，公司之後會將償還給周胞姐。

袁指於2002年4月由星輝海外與于的公司簽訂財務顧問協議文件，張供稱當時于首次向她搵及應收到工資，因她一直替周做很多工作。袁指于一直協助周處理公運作及其私人事宜，張指不知道于的工作，因沒有人正式向她提及。

袁又指張的證人口供曾提及，于逐漸涉及星輝海外位於中環的辦公室，並經常到尖沙咀的辦公室，後來搬往中環的辦公室更獲安排房間工作。

張供稱印象中于甚少到尖沙咀辦公室，因為尖沙咀辦公室面積不大，加上當時正值開拍《少林足球》，動輒有20至30人到辦公室工作，甚至須站到門口。至於于於中環辦公室及獲安排房間一事，張指該辦公室於2003年才租賃。

張供稱于向她要求工資2萬元，她遂告知周以獲批核。袁指出，據張的證人口供指，張草擬該協議時，以公司的服務協議作藍本，因她並不知道于提供甚麼服務，並將草擬文件交給于。袁指張交文件給于時，已寫上財務顧問，張供稱當時未有出現。

袁引述證人口供指，于首次要求支付款項是關於周會支付投資利潤10%給于，張並指于於物業出售後提出要求，張稱支付前會先致電周，指于要求10%佣金及銀碼。張供稱會向周轉述于的要求。聆訊下午續。

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記者：林育慧