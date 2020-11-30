3個月大女嬰倒斃家中父否認謀殺　母致電999稱「我先生焗死咗個女」

▲ 法庭在庭上播放女嬰母親的報警錄音。

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審，案件今（30日）於高等法院續審。庭上播出母親當日致電999報警的錄音，母親於錄音中不斷飲泣稱「我先生焗死咗個女。」

涉案被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

死者母親盧殷童今繼續出庭作供，庭上播出盧當日致電999報警的錄音，盧於錄音中一邊飲泣，一邊口齒不清地向對方稱「我先生⋯⋯熄咗電話，唔知去咗邊，先生焗死咗個女」。盧其後續指，「我返到屋企，我先生已經唔喺屋企，佢用枕頭同被焗死咗個女。」

控方其後於庭上讀出盧於8月23日回家揭發女嬰死亡後，透過Facebook與被告的對話紀錄，紀錄顯示當日盧曾於致電被告，盧表示她當時向被告提及女兒已死亡，她形容被告當時語氣緊張，「個女死咗仲唔緊張呀？」但盧強調她已記不起詳細對話內容。

兩人的對話內容又顯示，被告於8月28日曾向盧發訊息指「本來好好一個家，俾你搞散晒。」盧於庭上指，被告認為全屬盧的錯，「即係我唔應該行出屋企第一步，就唔會發生之後嘅事。」9月初，被告又曾向盧發訊息指「你將所有嘢推晒俾我」，並於9月5日聲稱要向盧發最後一個訊息，「呢啲係我同你講嘅最後說話，你以後要好自為之」。

其後被告又繼續向盧發訊息，指「可以將我同BB葬埋一齊嗎？」盧當時理解被告欲尋死。被告又向盧表示「點解個個淨係識怪我，可憐你，你有幾可憐呀？你先係罪魁禍首，害死個女嗰個係你！」被告又曾代入女嬰的角色向盧發訊息指「就係因為你一個自私嘅決定，害咗我同爸B嘅一生，你究竟有無一丁點內疚呀？」

盧於庭上解釋，她並沒有掉下女兒，否則她就不會回家。盧又供稱，她於8月23日回家時，單位內並沒有開燈，窗戶被關上，而且沒有開冷氣。案件下午續審。

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記者：楊詠渝