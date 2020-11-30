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【自製咖啡】維他奶沖調用燕麥奶及豆奶登陸超市 體驗自家製健康植物奶咖啡

休閒消費 15:50 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

近年Green Life健康飲食生活盛行，咖啡界掀起高品質植物奶咖啡熱潮。維他奶推出專為咖啡而設的1公升裝「維他奶專業沖調用燕麥奶」及「維他奶專業沖調用豆奶」，在家中化身綠色咖啡師，沖調各式Chill Green 健康香濃植物奶咖啡。

「維他奶專業沖調用植物奶」系列配方由澳洲咖啡師團隊合作研製，專為咖啡而設，不含乳糖及零膽固醇，適合患有乳糖不耐症人士及素食者。獨特配方能打出細緻持久的泡沫。

「維他奶專業沖調用燕麥奶」以原片澳洲燕麥製造，口感順滑。

「維他奶專業沖調用豆奶」採用非基因改造原粒大豆製成，卡路里比全脂牛奶低約40%。

 Level 1 – 簡易健康生活 
 
方法1:

將「維他奶專業沖調用燕麥奶」或「維他奶專業沖調用豆奶」代替牛奶直接倒入咖啡中，輕鬆簡單調製成健康植物奶咖啡。

方法2:

將「維他奶專業沖調用燕麥奶」或「維他奶專業沖調用豆奶」直接倒入家用咖啡機的奶壺內使用 。 
 
Level 2 - Gathering 打卡至啱 
 
將「維他奶專業沖調用燕麥奶」或「維他奶專業沖調用豆奶」以打奶壺打出細緻綿密的奶泡，在家自製IG-able「豆奶泡沬咖啡」及「燕麥奶 Dirty」。
 
Level 3 - 挑戰專業級水準 
 
利用咖啡機上的蒸汽棒打出細緻綿密奶泡，以「維他奶專業沖調用燕麥奶」或「維他奶 專業沖調用豆奶」沖調精緻拉花造型植物奶咖啡。 

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