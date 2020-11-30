涉串謀詐騙曹貴子及兩前高層脫罪　官指證據不足證明協議隱瞞董事會

▲ 康宏環球前執行董事曹貴子。（陳國峰攝）

康宏環球（1019）前執行董事曹貴子疑聯同兩名前董事，涉串謀對康宏董事局隱瞞收購信盈國際屬關聯交易，3人否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述2罪，經審訊後，今（30日）於區域法院被裁定2項罪名不成立。法官指，曹貴子在康宏的角色對於董事成員及高層並非秘密，而曹持股信盈國際亦可見於公開紀錄，3名被告沒有理由協議隱瞞人盡皆知的事，如有協議，參與者應該是董事會所有知情董事，裁定證據不足以證實3名被告有協議隱瞞董事會。

涉案被告曹貴子（57歲）、陳麗兒（48歲）及陳毅凱（52歲）早前否認串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述罪。

法官今裁定2項罪名均不成立，並將訟費爭議押後至12月7日處理。

串謀詐騙罪指，3名被告於2016年4月1日至2017年12月7日期間，串謀詐騙香港聯合交易所有限公司、康宏環球董事局、股東及潛在投資者，即隱瞞康宏環球子公司康宏財務收購信盈國際屬關連交易。

法官裁決時指，首被告曹貴子於2016年之前已透過其他公司持有康宏的可觀股權，即使其後台灣蔡氏家族加入康宏，曹的「一言堂」管治方式亦沒有太大改變，而曹在集團發展、調動高層、資金調動等均有明顯影響力，控方證人證供亦顯示出康宏的運作模式與獨資經營沒有大分別，而曹掌握實際運作權。

法官續指，控方指曹在公司註冊處紀錄上並非康宏董事，但案發時曹的地位等同董事，而信盈國際由曹擁有股權，所以康宏收購信盈國際一事屬於關連交易，而這違反了上市規則。

惟法官指出，以本案而言，即使違反了上市規則，亦不屬於刑事罪行，控罪最重要的議題，是3名被告有否協議不誠實地向董事局作出隱瞞。惟曹指揮康宏的日常運作及在康宏內的角色，對於其他董事成員及高層並非秘密，可說是人盡皆知，而曹持股信盈國際一事亦可見於公開紀錄。

法官續指，如果3名被告所知悉的事已是人盡皆知的事實，3人沒有必要隱瞞或披露，亦毋須為此作協議，而協議不披露眾人皆知的事實仍是多此一舉，被告陳麗兒及陳毅凱亦缺乏動機加入協議，又指如果有協議的話，參與者應該是董事會所有知情董事。

法官又提到，案件背後涉及刑事民事糾紛，亦可從律師盤問中，窺探到背後牽涉的權力鬥爭，惟法庭處理的是控方控罪詳情，除非影響事實裁斷，否則不予理會。

因證據不足以證實3名被告有協議隱瞞聯交所、康宏環球董事會、股東及潛在投資者，法官遂裁定3人串謀詐騙罪名不成立。

就公司董事作出虛假陳述一罪，法官指涉案的《2016年年報》中有陳述為誤導及虛假，即曹在康宏收購信盈國際此交易仍是關聯方。惟該年報草案早前已向董事會發佈，最終3名被告與其他董事只是同意委任1名執行董事考慮及批准該年報，但並非同意通過年報，因此如要追究個別責任，亦應向所有董事會成員，而不單只是3名被告。

鑑於控方未能在毫無合理疑點下證實控罪，法官最終裁定3人公司董事作出虛假陳述罪名不成立。

公司董事作出虛假陳述罪指，3人身為康宏環球的董事，於2017年3月29日，明知康宏環球的《2016年年報》中有多項要項屬虛假，仍然贊同發表該年報，即在年報中未有列出相關關連交易。

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記者：王仁昌