【行山露營】自私山友直升機坪紮營　恐阻礙飛行服務隊救援工作

▲ 自私山友直升機坪紮營，恐阻礙飛行服務隊救援工作。

秋高氣爽，不少人都會趁機去郊遊、露營，但玩樂同時緊記注意安全。香港山藝協會日前於facebook專頁發文，指有人在直升機坪露營，形容此舉是不合法、不正確及不安全，更會阻礙飛行服務隊的救援工作，呼籲大家選擇合法的營地。

香港山藝協會周日（29日）於facebook專頁發文指收到照片，有露營人士於直升機坪紮營。協會指，雖然直升機坪地面平坦，鄰近廁所，且景觀不錯，但在此露營絕對是「三殺」，不合法、不正確和不安全。

▲ 有露營人士於直升機坪紮營。（照片獲香港山藝協會授權轉載）

撰文者分享個人經歷，指曾參加過一個在山上露營的體驗活動，時至凌晨，活動負責人叫醒大家，要以最快速度收拾行裝離開，直至離開山上離15分鐘路程，才知道有人需要飛行服務隊救援，鄰近所有營帳都要撤離，無一例外。

撰文者解釋，當直升機下降時，槳葉產生的風力，能把營帳連根拔起，輕則把營帳吹走，重則捲到直升機，發生更嚴重的意外。另一方面，更會阻礙救援，

在你收拾途中，浪費的時間是黃金時間。若果，對方是危在旦夕，真是「多謝晒你」。

協會呼籲大家，不要在直升機坪露營，應選擇合法的營地，同時亦要善待營地動物及草地。

想要「長玩長有」，就要取得平衡。

▲ 網民批評此舉自私。（照片獲香港山藝協會授權轉載）

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責任編輯：沈佩珊