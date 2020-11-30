【輝哥為食遊III】輝哥歎得龍老闆撚手八寶鴨 接掌家族酒樓從叫賣牛肉燒賣做起

▲ 輝哥和璧琦繼續帶大家食好嘢。先來一間中式私房菜，位於新蒲崗的老字號得龍大茶樓，但早年已經轉營作私房菜。

《輝哥為食遊III》暫別觀眾一段日子後，第12集再度和大家見面，今次輝哥和璧琦繼續帶大家食好嘢。先來一間中式私房菜，位於新蒲崗的老字號得龍大茶樓，但早年已經轉營作私房菜，老闆曾國生坦言，愛自己親身上陣炮製菜餚給客人品嘗，得到客人的讚賞是最大的喜悅。

▲ 得龍私房菜老闆曾國生(中)，喜歡自己烹調的菜式令客人吃得滿意。(TVB提供)

茶樓轉營私房菜：得龍

他說：「做茶樓和私房菜的最大不同之處，是因前者要照顧的客人層面大和數量多，雖說菜式和食物款式都是自己話事，但卻需要和廚房同事們合作，水準質素不是自己常能控制。而私房菜則可以自己來做，那份自主和滿足感更大。」

曾國生初接手茶樓時，首天返工就是背起帆布帶來賣牛肉燒賣，由低做起，「回想幼時父親問我如不繼續唸書，有何打算？會否到茶樓幫手？我便單純地答當然是到店幫忙。」

就這樣在廚房打混了多年，學到各式傳統菜式的烹調方法，現在既是老闆也是主廚，難得老主顧輝哥和璧琦光臨，他炮製了以下3道菜給他們品嘗。

▲ 生炒鴿鬆用回鴿的多個部份調味，不會浪費。(TVB提供)

擅長工夫繁複菜

先來工夫繁複兼費時的八寶鴨，曾國生解釋要把鴨去骨，保留鴨身，然後醃味一天，跟著把預備好的糯米、蓮子、乾瑤柱、鹹蛋黃、冬菇、栗子、臘味等釀入鴨內，汆過水後再要鬆針，讓內裏的空氣跑出來，防止鴨皮爆開。這樣才做到鴨肉香軟、餡料軟糯的口感。

另一道生炒鴿鬆同樣工夫多多，先要將鴿胸肉起出用來做鴿鬆，他為了不浪費，把拆下的鴿骨攪碎來熬汁後，回煮鴿鬆增味，而鴿皮則用焗爐焗脆，最後灑上炒好的鴿鬆面。難怪璧琦吃完大讚香口惹味。

而客家茶粿亦令璧琦讚不絕口，軟韌有致。曾國生用了澄麵和糯米粉兩者混合來搓皮所致，而餡料則是眉豆加些菜甫已相當美味，便人吃不停口。

大快朵頤後，輝哥著曾國生不如藉此對父親說句話吧，他即說當然要多謝爸爸了。

地址：九龍新蒲崗康強街31號地下

電話：2320 7020

▲ 用澄麵和糯米粉混合搓成茶粿皮，吃來特別煙韌。(TVB提供)

純豬專門店：炊豕店

來到第二間食店是一間專門提供各類豬肉菜式的店子，老闆Jeremy旅居英國20年，本是會計師，因著熱愛烹飪，到藍帶學藝，願意不收薪金到各地餐廳實習，可見廚師是他的夢想沒作假。

▲ 即叫即炸的豬扒，香脆美味。(TVB提供)

「雖說學西菜出身，但覺得自己用一種食材作專門店是好事，讓自己能專注去做得更好。」他說。

店子最受歡迎的菜式是秘製蔥油豬扒飯，豬扒先以蛋、糖、醬料等醃足一天，有客人柯打後才即炸，脆口到極，再配上自家製的蔥油，香口到不得了。

▲ 老闆Jeremy旅居英國多年，還是情迷香港，開店做自己喜歡的事。(TVB提供)

另外，他也體貼到有不少客人不喜炸物，怕熱氣，於是便設計了一道沖繩豬軟骨，用調製過的豬肉燒汁，再加香料炆腍豬軟骨，配合蘿蔔、蓮藕片，索汁至非常入味。

他自言很愛懷舊，故店子亦布置得帶點古舊風，擺放了不少搜購回來的舊物件作裝飾。

▲ 沖繩豬軟骨飯，給不好炸物的客人多一個選擇。(TVB提供)

地址：銅鑼灣加路連山道11號

電話：2805 6665

素菜新演繹：李好純

璧琦說吃得太豐富，輝哥附和是時候要吃些素菜清清腸胃。於是，她便帶輝哥來到中環的一間新派素食店李好純，當中的素菜果然是單看菜名是「你估佢唔到」的菜式。

先來是串串煙熏，用蘋果木熏香的串燒菜式，串燒上有蘆筍、冬菇、雞髀菇，再灑上甜椒粉，吃來滿有煙熏香。

▲ 以蘆筍、冬菇、雞髀菇，再灑上甜椒粉，吃來滿有煙熏香。(TVB提供)

第二道的溫菇芝新，賣相像極雞絲粉皮，原來廚師用了雞髀菇來做手撕雞，口感很像，再配合自製的無蛋黃芝麻醬來撈，相當對味。

再來是冬日戀瓜，造型就如一道東坡肉，卻是用上厚切冬瓜來扮豬肉皮，下面用芋泥來作肉，用滷水來調味，蒸熟便成了此賣相，吃來特別有口感。此店的素菜構思新式，實在令到輝哥和璧琦吃得賞心悅目。

地址中環威靈頓街198號The Wellington地舖

電話：2881 1811

記者：郭秀芳