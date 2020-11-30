【防疫措施】限聚令口罩令及強制檢測令2000元定額罰款阻嚇力不足　律政司研倍數提高罰則

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，今日（30日）新增76宗確診個案，其中9宗屬源頭未明。行政長官林鄭月娥今日（30日）在政府總部見記者，公布收緊防疫措施，旨在要減少人流及人群聚集，大部分措施12月2日起生效，為期2周。另外政府也宣布，加強檢測配套。

特首林鄭月娥稱，政府就各項防疫條例，在過去一周巡查了約1.43萬次，發出484張罰款，作出50宗檢控。

林鄭月娥表示，行政會議將會研究將法例599G（限聚令）、599I（口罩令）、599J章（強制檢測令）的罰則，以倍數提高，實際提高幅度，有待律政司研究審批。

另外，她指出，現時法例未有管到私人地方活動，但未來如政府留意到私人活動有公開成分，如公開邀請他人參與，會參照派對房間的規例執法。政府亦會設舉報熱線，接受市民舉報有關違規事宜。

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記者：陳梓蔚