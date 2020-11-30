【防疫措施】林鄭：現時需聚焦防疫　暫未打算推新一輪資助紓困安排

▲ 位於油麻地梁顯利社區中心的社區檢測中心，下午需排隊接受檢測。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，今日（30日）新增76宗確診個案，其中9宗屬源頭未明，政府12月2日起收緊防疫措施。

行政長官林鄭月娥今日（30日）公布，12月2日起再收緊防疫措施，為期2周。另外政府也宣布，加強檢測配套；政府將徵用兩間酒店，全幢約800房間作檢疫隔離用途。林鄭稱，明白收緊措施對各行業有影響，首要工作是遏制疫情，現階段很難公布將推出受影響處所及行業的資助計劃。

對於應否推行全民強制檢測，她形容「這不是一個應該做，但暫時不做的選項」，似乎不是具成效、切實可行且具科學根據的選項。她又引述4名政府專家顧問意見，也不支持全民檢測。她又不會承認政府應對疫情反應太慢。

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政府也宣布，加強檢測配套；政府將徵用兩間酒店，全幢約800房間作檢疫隔離用途。詳情即睇【下一頁】

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記者：吳卓峰