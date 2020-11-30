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【新冠肺炎】永安旅遊宣布裁員2成涉約120人　留任員工繼續放無薪假

社會 16:55 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

永安旅遊今日宣布，將裁減2成員工，涉及約120人，而留任員工須繼續放無薪假。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，旅遊業仍未見起色，而「保就業」計劃亦在今日（30日）完結。永安旅遊今日宣布，將裁減2成員工，涉及約120人，而留任員工須繼續放無薪假。公司形容是艱難和無奈的決定。

永安旅遊指，疫情下本港及外地的出入境防疫政策仍未見放寬，旅遊業務恢復無期，同時根據國際航運機構的預測，未來一至兩年亦難以回復過往的出行規模，認為現時的人員數目遠超於未來的業務需求。此外，隨著「保就業」計劃結束，人力成本將為公司帶來難以負荷的壓力。

永安旅遊表示，受措施影響的涉及約120名員工，分佈於不同部門，人數約佔整體員工編制20%。公司將以一個月代通知金，以及按照僱傭條例計算相關離職補償。至於仍然留任的員工，則需繼續放取若干天數的無薪假。

其他旅行社同受疫情衝擊，逾40年歷史的新華旅遊早在10月底宣布，12月份起分階段停薪留職至明年5月，料約300個員工受影響；而縱橫遊常務董事袁振寧亦在10月底稱，公司目前沒有裁員計劃，亦暫未考慮停薪留職，但員工會放無薪假期。

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記者：徐紹軒

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