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【食肆確診】11月15日或之後曾光顧上環星月樓食客須強制檢測　另新增50宗初步陽性個案

社會 17:50 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

11月15日或之後曾光顧上環星月樓食客須強制檢測。曾耀輝攝

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（30日）新增76宗確診個案，包括8宗屬輸入個案和68宗本地個案，其中9宗屬本地感染源頭不明，另有40宗與歌舞群組有關，群組累計520人中招；另外亦有50宗初步陽性個案。本港累計個案有6,315宗，包括一宗疑似個案。

張竹君表示，再多一間食肆出現感染群組，該處是上環德輔道中龍記大廈星月樓，有1名員工和2名食客確診，食客分別於11月20日及23日曾光顧，故此呼籲11月15日或以後曾光顧的食客要接受檢測。

昨日（29日）公布灣仔「星月居」、中環歷山大廈米芝蓮三星意大利餐廳「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」及上環「泉章居大飯店」，當局會要求在本月15日或之後曾光顧相關食肆的食客接受強制檢測。

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特首林鄭月娥今日（30日）下午將見記者交代新一輪社交距離措施安排，題目以「疫情再趨嚴峻，全民居家抗疫」為主題，進一步收緊食肆營業時間，食肆只可以營業至晚上10時限2人一枱，限聚令也收緊至2人，詳情即看：【下一頁】

另外公務員由12月2日起在家工作，同時要維持社區服務，會有個別部門另行作出公布。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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