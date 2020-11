林鄭不內疚提出修訂逃犯條例　強調已「回復舊我」

▲ 林鄭月娥重提修改逃犯條例,稱不感到內疚。(經濟日報資料圖片)

去年因為修訂《逃犯條例》,引發歷時大半年的反修例風波,社會元氣大傷。一年過去,特首林鄭月娥接受報章訪問時,自稱已回復舊我(Back to my old self)。

林鄭形容去年經歷創傷時期,整個社會都似乎在反對她,就連朋友、同事都迫使她作出,她不認同的事情,例如是調查警隊,直言當時及現在都不認為是正確做法。

她又指,任何人受壓下都會失去信心,遑論個人及家庭受到人身攻擊及恐嚇,不過現時的她,已經重拾自信、回復舊我。

談到反修例風波時,林鄭直言不感內疚,更反問「我做錯了甚麼(What wrong have I done? )」,強調修例是出於良好意願,只是解說不足,而自港區國安法的制定,香港已有向好方面轉變。被問到會否改變施政方向,她強調,必要做的會繼續做,但會處理得更圓滑、更細緻,花更多時間作解釋。

另外,林鄭月娥又在訪問中提到,生活只有工作,就連與丈夫林兆波談話的時間也沒有,自言是工作狂(workaholic),將每一分鐘花在工作上,是因為有太多工作想為香港而作。

