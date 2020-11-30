林鄭不內疚提出修訂逃犯條例　強調已「回復舊我」

▲ 林鄭月娥重提修改逃犯條例，稱不感到內疚。（經濟日報資料圖片）

去年因為修訂《逃犯條例》，引發歷時大半年的反修例風波，社會元氣大傷。一年過去，特首林鄭月娥接受報章訪問時，自稱已回復舊我（Back to my old self）。

林鄭形容去年經歷創傷時期，整個社會都似乎在反對她，就連朋友、同事都迫使她作出，她不認同的事情，例如是調查警隊，直言當時及現在都不認為是正確做法。

她又指，任何人受壓下都會失去信心，遑論個人及家庭受到人身攻擊及恐嚇，不過現時的她，已經重拾自信、回復舊我。

談到反修例風波時，林鄭直言不感內疚，更反問「我做錯了甚麼（What wrong have I done？ ）」，強調修例是出於良好意願，只是解說不足，而自港區國安法的制定，香港已有向好方面轉變。被問到會否改變施政方向，她強調，必要做的會繼續做，但會處理得更圓滑、更細緻，花更多時間作解釋。

另外，林鄭月娥又在訪問中提到，生活只有工作，就連與丈夫林兆波談話的時間也沒有，自言是工作狂（workaholic），將每一分鐘花在工作上，是因為有太多工作想為香港而作。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2