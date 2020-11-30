【親子好去處】KCP九龍城廣場搖搖展覽　設多個打卡點換領刻名搖搖禮盒

▲ 九龍城廣場將在12月5日舉行搖搖展覽，場内展出多款經典搖搖，亦設多個打卡位。（圖片來源：九龍城廣場）

搖搖是幾代香港人的童年回憶，九龍城廣場將會在12月5日起舉辦「全齡‧傳承‧擁抱愛」搖搖展覽，展出多款經典搖搖，又設多個以搖搖為主題的特色打卡位，爸媽可趁長假期，帶子女到場打卡參觀，順便緬懷美好的童年時光！

▲ 場内展出多款經典搖搖。（圖片來源：九龍城廣場）

展出過百款經典搖搖

場内設《歷代珍藏搖搖展區》，展出多款在50至90年代生産的經典搖搖，包括由羅素搖搖公司的主理人(Riki Russell) 親手製造的羅素搖搖，定能勾起爸爸媽媽們的童年回憶！

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設4米高搖搖聖誕樹等多個打卡位

經典搖搖對小朋友而言可能比較陌生，但這個展覽也絕對不會悶壞他們，因爲商場的《動感搖搖錯覺幻視藝術區》設4米高的巨型聖誕樹，樹上更掛起超過800個搖搖聖誕吊飾，一定可吸引孩子們的注意，也適合一家大細打卡留念。

▲ 一家大細可在4米高的搖搖聖誕樹下打卡。（圖片來源：九龍城廣場）

此外，商場也設《動感搖搖錯覺幻視藝術區》，展出多幅以搖搖為主題的3D Trick Art錯覺幻視插畫藝術裝置，看起來讓人目不暇給。

名師施展花式搖搖絕技

商場更邀請本地漫畫家一鋒（林沛鋒）原創搖搖漫畫故事，以80年代港漫風格畫出一本巨型立體漫畫，一家人可以在《巨型港漫打咭區》化身漫畫角色，然後拍照留念。

除了一系列的打卡位，商場還邀請了3名搖搖高手陳文輝、林殷霆和黃瑋傑，在2020年12月12、19、25及26日下午2時到場教授搖搖花式，並會一展身手，表演絕技。

換領精裝限量版搖搖禮盒

此外，在九龍城廣場消費滿指定金額，可換領限量版搖搖禮盒，商場更提供免費鐳射刻名服務，亦有搖搖造型的硬幣盒可供換領。

▲ 在商場消費有機會可換領搖搖造型的硬幣盒。（圖片來源：九龍城廣場）

「全齡‧傳承‧擁抱愛」聖誕冬日樂消「搖」展覽

日期：12月5日至明年1月3日

地點：九龍城賈炳達道128號九龍城廣場

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責任編輯：李世聰