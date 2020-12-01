【踩過界II】姜麗文父女同場演戲感受秦沛氣場　曾在日本發展：開過兩場迷你演唱會

▲ 姜麗文跟秦沛同場演戲，完全感受到父親的氣場。

一說起姜麗文（Lesley），大家會想起她那位縱橫影視界的老戲骨父親秦沛。身為「星三代」的姜麗入行10年以來自食其力，從沒有想過靠父蔭換取演出機會，要靠自己努力去打拼：「如果一開始就爆紅，就沒有這夥感恩之心，現在亦可享受那過程。」

秦沛曾歷兩段婚姻，當年做單親爸爸照顧一對子女付出不少心力，為報笞爸爸的養育之恩，姜麗文希望將來送贈大屋予父親。

【踩過界II】絕世暖爸緊張愛女姜麗文偷偷探班 入行70年秦沛愛演戲永不言休

▲ 姜麗文直言入行後不想靠父蔭。（陳家瑩攝）

秦沛關心女兒

姜麗文於近日播映的劇集《踩過界II》演性格直率的女督察，在劇中要應付追逐、打鬥及吊威也的戲份，好動的姜麗文原來愛拍打戲，今次可說過足戲癮。

對於《踩過界II》監製大爆爸爸秦沛頗緊張，扮路過來探女兒姜麗文班，姜麗文說：「他真的很緊張，所以我事前沒有告訴他，拍完才傳影片給他看。」

▲ 姜麗文於《踩過界II》裡演女警。

姜麗文首次父女同場演戲

另外，《踩過界II》是姜麗文與秦沛首次父女同場演出的劇集，二人有幕於警局的對手戲。

雖然只得兩句對白，已夠令姜麗文激動：「由細至大已習慣看爸爸的戲，亦常探班，但那天以演員身份跟爸爸演好那場戲，眼前的並非純粹是爸爸，他是秦沛，一位前輩級演員，it's very cool，我感動到喊，因為可以跟爸爸拍戲是很榮幸。」

姜麗文亦真正感受到爸爸攝人的氣場：「由細至大不少哥哥姐姐跟我說，不敢正眼跟爸爸對望，只敢借位望著，現在我終於明白。」

秦沛熱愛演戲，姜麗文很欣賞爸爸對工作那份熱忱，以此為榜樣：「永遠聽不到他投訴拍戲很疲累或辛苦，很享受整個過程，他收到劇本時好興奮，花時間設計角色，所以每次收到劇本時我也做足功課。」

▲ 姜麗文於《愛‧回家之開心速遞》裡演外傭獲觀眾讚賞。

秦沛指導演技

所謂近水樓台，秦沛出名演技精湛，姜麗文亦會找爸爸當「演戲導師」：「每次收到劇本都跟爸爸研究角色，拍攝期間又錄playback讓他看，他每次給的意見都很合理。爸爸說我眼太大，所以演戲時要收歛一下眼神，當拍攝激動或嬲怒戲份時才用上。」

生於演藝世家的姜麗文，爸爸秦沛是資深的老戲骨，兩位叔叔姜大偉及爾冬陞是演員外，更是電影導演、監製。但姜麗文沒想過靠家族幫忙，與哥哥姜文杰都寧願自資做歌手：「有時回頭想如果靠家人幫忙發展會容易一點，但我以自己為榮。」

她續稱：「若果沒經歷自資歌手的艱辛，一下就大紅大紫的話，現在我就沒有懂感恩的心，即使只讓我上台唱歌4分鐘，我每一秒也在珍惜，得到《踩過界》這麼好的角色，我會盡力去演，不會覺得是理所當然，很享受整個過程。」

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姜麗文表示：「爸爸教導我不可以急進，要有耐性及捱得，最重要別貪心。做藝人當然會有期望，但不要經常想著將來要好紅，要做到女一，要享受當刻的過程。」

說到爸爸最深刻的教誨，姜麗文謂爸爸教導她刻服畏懼之心，從而培養勇敢的個性。「他叫我不需怕任何事，面對挑戰就去刻服它，爸爸曾說過無論發生任何事，都有家庭在支持你，爸爸永遠支持著我，所以我沒懼怕。」

曾赴日本做節目主持

父女間感情要好，姜麗文謂年紀愈大愈懂珍惜這份父女情：「當我要結婚甚或考慮將來生小朋友時，便明白以前爸爸獨力照顧我們是多辛苦，覺得他很偉大。」

為報答爸爸，原來姜麗文一直有個夢想：「希望有天帶爸爸去間屋，然後給他鎖匙，我覺得這是最好的報答，可以跟他說：『不用擔心，我買了間大屋給你』」

正如姜麗文所言，勇敢的她肯作出嘗試，她在19歲那年隻身赴日本發展，簽約當地的經理人公司，之後更加入NHK做兒童節目主持：「當時我在日本有fans，小朋友會捉著合照又叫我Lesley姐姐，當時開了兩場迷你演唱會，有4千名觀眾，很好玩，是個很難忘的回憶。」

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▲ 姜麗文曾於日本主持兒童節目。

學習日本藝人禮儀

說到在日本發展遇到的困難，由於日本人很注重禮儀及要求嚴格，故姜麗文要花點時間適應：「那時的我性格比現在更鬼妹仔，好多禮儀細節也不懂，某次穿拖鞋去開會，因而被駡，因為這樣是極不尊重人家。另外素顏見人又被駡，不化妝代表不在乎人家的睇法，這些禮儀我都要慢慢學習。」

另外，為顧及節目主持的形象，姜麗文要遵守另類的規矩：「作為個NHK電視台的『唱歌姐姐』，你就如神級一樣，是很乾淨，所以出外時我不可以上洗手間，即使想上洗手間也要忍著，或趁沒人時偷偷地去。」

▲ 姜麗文享受靠努力打拼的過程。（陳家瑩攝）

回流返港後，姜麗文跟哥哥以自資歌手身份入行。

兩年前，她成為TVB經理人合約藝人，以歌視雙線發展，問到有甚麼角色想挑戰，她說：「可以為角色剃光頭，演一些好型格的女仔或者絕症病人。」為演戲，姜麗文沒有包袱。

記者：游艾維