【新冠肺炎】吳祥川中學學生初步確診　曾到黃笏南中學參與活動兩校均須停課

▲ 今日（30日）新增其中一宗初步確診個案在東華三院吳祥川紀念中學上學，該校須停課。（資料圖片）

新冠肺炎疫情嚴峻，本港今日新增76宗確診個案，以本地個案為主，9宗屬源頭不明個案，而過去7日逾百宗源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增其中一宗初步確診個案在青衣東華三院吳祥川紀念中學上學，該校須停課及進行檢測；該名初步確診中學生亦曾與數名同學一同到九龍塘東華三院黃笏南中學參與活動，活動期間有戴口罩，該校亦須停課。

此外，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍最新有2名工作人員及1名宿友確診（編號分別為6179、6135及6289），同時有一名宿友初步確診。

東華三院何玉清翠柳頤庭有一宗昨日初步確診個案於今日確診，為一名照顧員（編號6275），另一名一同工作的護理員亦初步確診，全部院友及照顧員均已接受檢測，正等待報告。新蒲崗百樂護老院於2樓住宿的一名院友亦初步確診，同層院友及工作人員均須檢疫。

教育局今日（30日）向全港中小學及幼稚園發信，公布周三（12月2日）起暫停面授課堂的安排，學校可按校需要安排小六呈分試及中六生面授課堂及校內試，詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：馮琪雅