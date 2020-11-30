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【新冠肺炎】新增9宗不明源頭個案　涉及保安員髮型師及主婦

社會 18:07 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今日新增76宗確診個案，68宗涉及本地感染，包括9宗不明源頭感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日見記者交代最新疫情。

今日新增9宗感染源頭不明個案，當中涉及保安員及髮型師：

  • 第6,246宗：54歲女子，11月22日發病，居薄扶林，於彌敦道上班
  • 第6,248宗：55歲家庭主婦，11月29日發病，居馬鞍山
  • 第6,249宗：34歲男子，11月25日發病，居啟德，於尖沙咀ICC上班
  • 第6,250宗：85歲男子，11月23日發病，居堅尼地道
  • 第6,253宗：53歲男子，11月26日發病，居馬鞍山，在家工作人士
  • 第6,278宗：64歲女子，11月27日發病，居大角咀，於北角寶石樓任保安
  • 第6,283宗：63歲男子，11月28日發病，居鴨脷州，於銅鑼灣擔任髮型師
  • 第6,291宗：67歲已退休人士男子，11月28日發病，居荃灣
  • 第6,292宗：51歲男子，11月27日發病，居元朗，於青山道擔任工程工作

本港第4波新冠肺炎疫情持續惡化，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，自11月1日至今已有173宗源頭不明個案，佔整體2成多，涉及不同年齡層、行業等，而上升趨勢較第3波疫情更急速，情況令人憂慮。詳情請見【下一頁

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記者：陳正怡

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