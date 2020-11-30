【防疫措施】荃灣絲麗酒店被徵用作檢疫用途　陳漢儀：另一檢疫酒店仍安排當中

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情惡化，昨日單日新增逾百宗確診個案，至昨日早上9時三個檢疫中心提供2377個單位，已使用1428個單位，佔用率已高達6成。港府已找得兩間酒店整幢作密切接觸者隔離檢疫，衞生署署長陳漢儀表示，當中一間為荃灣絲麗酒店，至於另一間仍於安排當中，稍後會再作宣布。

位於葵涌和宜合道的荃灣絲麗酒店提供409間客房，據知酒店通知住客，包括正於酒店強制檢疫14日的外地抵港人士，須於周四或之前遷到其他酒店，酒店亦將安排專車接送。

特首林鄭月娥今日表示，政府已知會兩間酒店，徵用全幢約800房間作檢疫隔離用途，包括荃灣絲麗酒店主要是用作檢疫用途，政府付公帑承包，改作檢疫中心用途；至於海外回港旅客，需於指定酒店接受檢疫，包括酒店於出入境關口接旅客往酒店，達至封閉式管理，而酒店也不能接待抵港旅客以外的顧客。

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責任編輯：陳正怡