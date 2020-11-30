  • 20°C
香港時間 : 20201130日 (一) 19:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】 3間院舍再有院友或員工染疫　歌舞群組添40人確診累計約520人中招

社會 17:32 2020/11/30

分享：

熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

歌舞群組添40人確診累計520人中招。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（30日）新增76宗確診個案，33男43女，年紀由1歲至85歲。確診個案中8宗屬輸入個案，包括由巴西、美國、印尼等返港，另外和68宗本地個案。

在本地個案中，其中9宗屬本地感染源頭不明，另有40宗與歌舞群組有關，群組累計520人中招。本港累計個案有6,315宗，包括一宗疑似個案，而確診個案中有21宗由檢疫中心送院。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組，再多2名工作人員及1名宿友確診，以及一名初步陽性個案，是一名宿友。另外第6275宗個案是東華三院何玉清翠柳頤庭照顧員，及今日該院一名護理員初步確診，至於其他人士正接受檢測，視乎情況是否需要檢疫。

而新蒲崗百樂護老院有宿友初步確診，住在2樓的，是一名「行得走得」的院友，50名宿及5名工作人員需要檢疫，有部分宿友有時不戴口罩。

9宗源頭不明個案編號及初步資料：
個案6246／薄扶林居住／在彌敦道工作
個案6248／ 馬鞍山居住／家庭主婦
個案6249／啓德居住／在九龍ICC工作
個案6250／在堅尼地道居住
個案6253／馬鞍山居住／在家工作
個案6278／大角咀居住／北角寶石樓任保安工作
個案6283／鴨脷州居住／銅鑼灣髮廊工作
個案6291／荃灣居住／退休人士
個案6292／元朗居住／青山道做工程工作

至於東華三院吳祥川紀念中學有學生初步確診，由於曾到過東華三院黃芴南中學，兩校都要停課接受檢測。詳情即看：【下一頁】

此外，由於上環星月樓有人確診，包括數名食客及員工，希望11月中之後曾去過的市民都需要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙

相關文章

【防疫措施】海洋公園及迪士尼樂園周三起關閉14天　健身中心及體育處所等仍可開放
今日 16:16
【防疫措施】海洋公園及迪士尼樂園周三起關閉14天　健身中心及體育處所等仍可開放
【防疫措施】公務員周三起在家工作　林鄭呼籲企業及機構安排在家工作
今日 16:13
【防疫措施】公務員周三起在家工作　林鄭呼籲企業及機構安排在家工作
【新冠肺炎】吳祥川中學學生初步確診　曾到黃笏南中學參與活動兩校均須停課
今日 17:38
【新冠肺炎】吳祥川中學學生初步確診　曾到黃笏南中學參與活動兩校均須停課
【新冠肺炎】 3間院舍再有院友或員工染疫　歌舞群組添40人確診累計約520人中招
今日 17:32
【新冠肺炎】 3間院舍再有院友或員工染疫　歌舞群組添40人確診累計約520人中招
【新冠肺炎】大埔那打素醫院男病人初步確診曾逗留急症室聞氧氣　伊利沙伯及瑪嘉烈醫院均有醫護染疫
今日 17:50
【新冠肺炎】大埔那打素醫院男病人初步確診曾逗留急症室聞氧氣　伊利沙伯及瑪嘉烈醫院均有醫護染疫
新冠肺炎疫情 中學 傳染病 張竹君 衞生防護中心 東華三院黃笏南中學 東華三院吳祥川紀念中學

最高瀏覽

【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
18:34 2020/11/29
【醜小鴨變天鵝】前男友嫌醜不肯帶出街見朋友 21歲女生花2年整容蛻變成女神
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
12:13 2018/01/29
WhatsApp瘋傳毒link　扮adidas送5000對鞋
【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月
16:23 2020/11/29
【經期紊亂】小豬羅志祥舊愛自揭內分泌失調　周揚青體重大增：M晚了半個月