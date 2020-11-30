【新冠肺炎】 3間院舍再有院友或員工染疫　歌舞群組添40人確診累計約520人中招

▲ 歌舞群組添40人確診累計520人中招。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（30日）新增76宗確診個案，33男43女，年紀由1歲至85歲。確診個案中8宗屬輸入個案，包括由巴西、美國、印尼等返港，另外和68宗本地個案。

在本地個案中，其中9宗屬本地感染源頭不明，另有40宗與歌舞群組有關，群組累計520人中招。本港累計個案有6,315宗，包括一宗疑似個案，而確診個案中有21宗由檢疫中心送院。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍群組，再多2名工作人員及1名宿友確診，以及一名初步陽性個案，是一名宿友。另外第6275宗個案是東華三院何玉清翠柳頤庭照顧員，及今日該院一名護理員初步確診，至於其他人士正接受檢測，視乎情況是否需要檢疫。

而新蒲崗百樂護老院有宿友初步確診，住在2樓的，是一名「行得走得」的院友，50名宿及5名工作人員需要檢疫，有部分宿友有時不戴口罩。

9宗源頭不明個案編號及初步資料：

個案6246／薄扶林居住／在彌敦道工作

個案6248／ 馬鞍山居住／家庭主婦

個案6249／啓德居住／在九龍ICC工作

個案6250／在堅尼地道居住

個案6253／馬鞍山居住／在家工作

個案6278／大角咀居住／北角寶石樓任保安工作

個案6283／鴨脷州居住／銅鑼灣髮廊工作

個案6291／荃灣居住／退休人士

個案6292／元朗居住／青山道做工程工作

至於東華三院吳祥川紀念中學有學生初步確診，由於曾到過東華三院黃芴南中學，兩校都要停課接受檢測。詳情即看：【下一頁】

此外，由於上環星月樓有人確診，包括數名食客及員工，希望11月中之後曾去過的市民都需要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙