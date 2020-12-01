【體質大不同】血瘀體質氣血運行不暢 浸大中醫藥講師推介4種湯水活血祛瘀【附做法】
保健美顏 11:41 2020/12/01
血瘀體質人士體內的氣血運行不暢，香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍表示，
多種湯水均適合此類體質，具有活血祛瘀功效的食材都可以入湯，並列出4種常用湯水。
1. 當歸三七烏雞湯
材料
- 烏雞：約1000克
- 當歸：15克
- 三七：25克
- 陳皮：5克
- 生薑：5片
製法
- 當歸和三七清洗後清水浸泡半小時
- 烏雞洗淨後置於燉盅，加入當歸、三七、陳皮、生薑片，加入適量水
- 隔水大火燉3小時，雞肉爛熟後，加鹽調味即成
2. 川芎黑豆粥
材料
- 川芎：10克
- 黑豆：30克
- 粳米：50克
製法
- 所有材料洗淨，川芎用紗布包裹，和黑豆、粳米一起煮 粥，食用時可加適量紅糖。
3. 山楂紅糖湯
材料
- 山楂：10枚
- 紅糖：適量
製法
- 山楂洗淨，去核打碎，放入湯鍋內，加適量清水，煮約半小時，加適量紅糖即成。
4. 糯米甜醋煲豬腳
材料
- 豬腳：4隻
- 糯米甜醋：半瓶
- 雞蛋：6隻
- 生薑：2至3塊
製法
- 豬腳洗淨斬件，汆水瀝乾後入鍋，倒半瓶糯米甜醋到鍋內。
- 生薑去皮後切大塊，雞蛋煮熟後去殼，一併放入鍋中，加適量清水，大火煲滾後續以小火燉3至4小時即成。
- 每日吃肉、蛋，喝醋。
內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。
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責任編輯：羅嘉欣