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【體質大不同】血瘀體質氣血運行不暢　浸大中醫藥講師推介4種湯水活血祛瘀【附做法】

保健美顏 11:41 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

血瘀體質人士需飲用有活血祛瘀功效的湯水（iStock圖片）

血瘀體質人士體內的氣血運行不暢，香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍表示，
多種湯水均適合此類體質，具有活血祛瘀功效的食材都可以入湯，並列出4種常用湯水。

1. 當歸三七烏雞湯

材料

  • 烏雞：約1000克
  • 當歸：15克 
  • 三七：25克
  • 陳皮：5克
  • 生薑：5片

製法

  • 當歸和三七清洗後清水浸泡半小時
  • 烏雞洗淨後置於燉盅，加入當歸、三七、陳皮、生薑片，加入適量水
  • 隔水大火燉3小時，雞肉爛熟後，加鹽調味即成

2. 川芎黑豆粥

材料

  • 川芎：10克
  • 黑豆：30克
  • 粳米：50克

製法

  • 所有材料洗淨，川芎用紗布包裹，和黑豆、粳米一起煮 粥，食用時可加適量紅糖。

3. 山楂紅糖湯

材料

  • 山楂：10枚
  • 紅糖：適量

製法

  • 山楂洗淨，去核打碎，放入湯鍋內，加適量清水，煮約半小時，加適量紅糖即成。

4. 糯米甜醋煲豬腳

材料

  • 豬腳：4隻
  • 糯米甜醋：半瓶
  • 雞蛋：6隻
  • 生薑：2至3塊

製法

  • 豬腳洗淨斬件，汆水瀝乾後入鍋，倒半瓶糯米甜醋到鍋內。
  • 生薑去皮後切大塊，雞蛋煮熟後去殼，一併放入鍋中，加適量清水，大火煲滾後續以小火燉3至4小時即成。
  • 每日吃肉、蛋，喝醋。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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