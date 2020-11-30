【新冠肺炎】大埔那打素醫院男病人初步確診曾逗留急症室聞氧氣　伊利沙伯及瑪嘉烈醫院均有醫護染疫

▲ 大埔那打素醫院男病人初步確診曾逗留急症室聞氧氣。

本港新冠肺炎疫情急劇惡化，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（30日）新增76宗確診個案，包括8宗屬輸入個案和68宗本地個案，其中9宗屬本地感染源頭不明，另有40宗與歌舞群組有關，群組累計520人中招。本港累計個案有6,315宗，包括一宗疑似個案。

69歲男病人昨日(29日)下午，因發爆及有肺炎症狀，到大埔那打素醫院急症室求醫，今日凌晨初步確診；院方追蹤發現患者昨日下午3時半至8時半曾留於急症室發燒區，及後安排到單人病房，期間曾聞高濃度氧氣。

同逗留急症室的5名病人，而發燒區曾照顧病人的9位醫護只戴外科口罩，未有全套防護裝備，均列作是密切接觸者，經檢測後全部陰性。而急症室16位同事當值，15人陰性，1人等候結果。

醫管局總行政經理劉家獻表示，亦有多名公院醫護初步確診，相信與社區確診個案多有關，包括伊利沙伯醫院放射科一名病人服務助理，11月28日出現徵狀，其家人昨亦初步確診，最後於11月20日上班，及後一直放假。

同醫院一位病理科醫生亦初步確診，今日上班時感不適返院測試，及後已返家，其深喉唾液經檢測後初步陽性，其居住大廈有確診個案，將安排入院治療。工作期間沒有接觸確診病人。

另外，瑪嘉烈醫院亦有一名支援服務員工初步確診，11月23日凌晨最後工作，24日獲悉一名朋友確診，被列為密切接觸者。

劉家獻稱，感染控制組認為此3宗個案暫時沒有同事或者病人需列為密切接觸。

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記者：陳正怡