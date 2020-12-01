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【食道癌】男子喉嚨不適以為感冒　吞嚥困難影響呼吸求醫確診食道癌末期

醫生診症室 11:40 2020/12/01

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

男子喉嚨不適起初以為感冒，直至吞嚥困難影響呼吸，求醫確診食道癌末期。

許多癌症早期病徵不明顯，若身體出現異樣，應盡早求醫。台灣一名男子，早前感到喉嚨不適，覺得有異物在內，起初以為只是感冒，直至後來出現吞嚥困難，甚至影響呼吸，才趕快求醫，檢查後發現患食道癌末期。

根據台灣媒體報道，65歲的賴姓男子自2年前起經常感到喉嚨不適，感覺有異物卡在喉嚨，原以為是普通感冒，但後來出現吞嚥困難，甚至被噎到快不能呼吸，求醫檢查後發現患食道癌第4期。

同場加映：隔夜菜致癌風險+食油過度加熱或生致癌物

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賴先生先後接受了10次化療，在化療期間，他的嘴巴、嘴唇、喉嚨都出現潰爛，亦出現了嘔吐、腹瀉等副作，讓他難以進食。後來醫生建議改用免疫藥物治療，副作用大大減少，腫瘤亦受到控制。

林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫生侯明模表示，食道癌早期症狀大多不明顯，故經常被輕忽，直到出現持續吞嚥困難，伴隨聲音沙啞時才求醫，通常病情已惡化至晚期。他續指，抽煙、飲酒、常吃刺激性食物、喝熱湯，都會增加患食道癌的風險。

食道癌症狀

食道癌為本港第10號癌症殺手。據衛生署的資料，食道癌的常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物，加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

  • 嘔吐
  • 胸骨後胸部中央部位不適
  • 背部肩胛骨之間部位不適
  • 營養不良
  • 體重顯著下降

以下為高風險因素：

  • 年齡增長
  • 男性較多
  • 吸煙
  • 飲酒
  • 超重和肥胖

預防或減患食道癌風險的方法

  • 不要吸煙
  • 避免飲酒
  • 保持健康體重和腰圍
  • 恆常運動

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責任編輯：羅嘉欣

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