【食道癌】男子喉嚨不適以為感冒　吞嚥困難影響呼吸求醫確診食道癌末期

▲ 男子喉嚨不適起初以為感冒，直至吞嚥困難影響呼吸，求醫確診食道癌末期。

許多癌症早期病徵不明顯，若身體出現異樣，應盡早求醫。台灣一名男子，早前感到喉嚨不適，覺得有異物在內，起初以為只是感冒，直至後來出現吞嚥困難，甚至影響呼吸，才趕快求醫，檢查後發現患食道癌末期。

根據台灣媒體報道，65歲的賴姓男子自2年前起經常感到喉嚨不適，感覺有異物卡在喉嚨，原以為是普通感冒，但後來出現吞嚥困難，甚至被噎到快不能呼吸，求醫檢查後發現患食道癌第4期。

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賴先生先後接受了10次化療，在化療期間，他的嘴巴、嘴唇、喉嚨都出現潰爛，亦出現了嘔吐、腹瀉等副作，讓他難以進食。後來醫生建議改用免疫藥物治療，副作用大大減少，腫瘤亦受到控制。

林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫生侯明模表示，食道癌早期症狀大多不明顯，故經常被輕忽，直到出現持續吞嚥困難，伴隨聲音沙啞時才求醫，通常病情已惡化至晚期。他續指，抽煙、飲酒、常吃刺激性食物、喝熱湯，都會增加患食道癌的風險。

食道癌症狀

食道癌為本港第10號癌症殺手。據衛生署的資料，食道癌的常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物，加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

嘔吐

胸骨後胸部中央部位不適

背部肩胛骨之間部位不適

營養不良

體重顯著下降

以下為高風險因素：

年齡增長

男性較多

吸煙

飲酒

超重和肥胖

預防或減患食道癌風險的方法

不要吸煙

避免飲酒

保持健康體重和腰圍

恆常運動

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責任編輯：羅嘉欣