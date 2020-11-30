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【天氣轉涼】 天氣顯著轉涼 天文台預測周六分區最低氣溫只有11度

社會 18:11 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

本週天氣預計進一步下降，天文台預測周六（12月5日）清晨，打鼓嶺僅得11度。

本週天氣明顯轉涼，今早（30日）天文台錄得最低氣溫16.4度，是今年入秋以來的最低紀錄。天文台預料本周五及周六，氣溫會進一步下降，氣溫介乎16至22度，部份地區清晨時份或下降至僅11度。

東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，大帽山今早錄得最低氣溫9度；大老山10.3度；昂坪10.4度；其餘地區氣溫介乎14.6至17.7度。

天文台指，受乾燥的東北季候風持續影響，本週華南普遍晴朗，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。本週餘下時間早晚稍涼，日間天晴乾燥。

本港未來9日，氣溫介乎16至23度，吹4至5級北至東北風；其中周五（12月4日）及（12月5日）周六，氣溫下降至最低16度，相對濕度介乎40%至70%。

本港未來9日，氣溫介乎16至23度，吹4至5級北至東北風。

本週天氣預計進一步下降，根據天文台分區天氣預報，周六（12月5日）清晨，打鼓嶺僅得11度，上水、大埔、石崗、屯門、沙田、大埔及將軍澳僅得13度。

根據天文台分區天氣預報，周六（12月5日）清晨，打鼓嶺僅得11度，上水、大埔、石崗、屯門、沙田、大埔及將軍澳僅得13度。

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責任編輯：胡嘉儀

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