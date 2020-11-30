【奇怪新人】婚禮主持人見盡荒唐事　新郎邀請前女友坐滿一圍新娘嬲爆

▲ 台灣有婚禮主持人遇上不少荒誕奇聞。

一對新人舉行婚宴本是美事，可是有台灣婚禮主持人卻遇上不少荒誕奇聞，包括有新郎邀請前度女友坐滿一圍；新娘透露想離婚，只是不想蝕錢才繼續擺酒等等。有關見聞令很多網民感到嘩然。

該名台灣網民於上星期五（27日）在網上討論區「Dcard」，以「婚禮上遇到的傻眼新娘」為題，表示自己任職婚禮主持人，平時會關注跟職業相關的論壇或文章，亦經常分享曾主持過很厲害或很差的婚禮，由於表妹說應該有很多大學生想知道婚禮奇聞，故此特意發帖跟網民討論，向網民分享了3則奇聞。

前度女友坐滿一圍

奇聞包括在11月初所遇到一對新人，新郎新娘是比較開放，開了一桌「前女友桌」，而事前跟新娘討論當天婚宴內容時，完全沒有說要對這桌特別做甚麼，結果婚禮當天突然要做一個「特備節目」。

原來是新郎自己想邀請前女友們，可是新娘其實很不滿，偷偷叫主持人去邀請前女友們現場發表感言。主持人只好入場時跟其中一個前女友夾好，說待會笑笑帶過講一些祝福的話就好，不要把場面搞得太難看，結果當時場面非常尷尬。到前女友發表感言時，

她說三年前如果他沒有遇到更適合他的人，現在在台上的可能是我。但我們可能不會幸福，很高興現在他能找到更適合他的人。恭喜兩位！

當刻前度女友真有勇氣，而那個現場真的不知道是否該拍手，主持人只好硬著頭皮帶著現場來賓拍手。

新娘即日想離婚

另一則奇聞是新娘在婚宴當天已想離婚，只是為了不想蝕擺酒錢而繼續舉行婚禮。女網民分享去年主持一場婚宴的前一天，收到新娘子來電，表示想跳過進場的片段，不想拍太多影片，原因是︰

確定之後想離婚，但現在又來不及取消，不想虧太多……

主持人解釋一般婚禮都會有兩次進場，跳過會奇怪，知道原因後，她當天主持婚宴時藉口新娘不舒服，改成只有一次進場，第二次進場就改以伴郎伴娘表演。主持當下好奇新郎到底知不知道另一半已想離婚。

網民︰婚姻很兒戲

另外，網民還分享了有新娘新郎無理要求，加錢要主持人唱歌表演，在婚宴前一星期致電說表演的表妹臨時有工作來不到，要主持人跟表弟對唱英文歌，指家裡其他人都不會唱英文歌，主持人只能硬著頭皮唱歌。

很多網民留言表示感到嘩然，驚訝婚禮主持人原來需要懂十八般武藝。很多網民指「前女友那段」真的是尷尬，新娘好可憐，而另一位想離婚的新娘竟然為了賺回人情而決定繼續擺酒，有感婚姻很兒戲！

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳