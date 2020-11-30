【停止面授】小二兒子全年4/5時間在家學習 媽媽心聲：生活比疫情前加倍忙碌

▲ 小學生今年數度停止面授課程，令家長壓力大增。

教育局因為疫情關係宣布停止面授課程直到聖誕假期完畢，再次回復日日zoom的在家學習。對於很多父母來說，雖然已經預料到了，亦難免感到失望及疲累。尤其家中有年幼小孩，要再次計劃怎樣幫助他們zoom以及應付功課，想起已經覺得忙了。

網上有些關於今年幼稚園至小三的面授課程統計，他們返學時間共35日至68日不等，亦即是說，全年至少有4/5的時間是在家學習的，可想而知家長有幾忙碌。亦有父母嘆息，一年好像沒有學到什麼便過去了！

我家有粒小二豆釘，我當然明白箇中煩惱，父母多了半個老師的工作量，很多事情要放下，才可以又工作、又兼顧孩子的功課。難怪家長們會叫苦連天，因為生活實在比疫情前加倍的忙碌。

然而，最近聽到朋友分享這句英文諺語，卻感到很鼓勵：「Busiest men find the most time」「最忙的人能夠找到最多的時間」，意思是最忙的人最會計劃自己的時間，以致達到他們想要完成的事情。

不錯，如果喜歡做的事情，無論幾忙都好，總會找到時間做到的。例如給自己嘆一杯咖啡、一杯奶茶、跑步、整蛋糕.............以及上網。如果那件事你不感興趣，或非要事，便會忙得沒有時間應付了。

對我來說，很多時候不能完成一件事情，並非因為忙，而是沒花時間去排列我時間的先後次序。思想懶惰了，便讓事情隨遇而安，任由忙碌的感覺淹沒了所有的可行性，慢慢地，感覺戰勝一切，便由感覺計劃了！

Apple行政總裁Tim Cook 每一天在凌晨3點45分開始工作。他認為早起能夠令他頭腦清醒，可以集中處理事情，所以蘋果的員工通常會在清晨時分收到Tim Cook的電子郵件。日本著名作家村上春樹總是在凌晨四點起床，連續5至6個小時寫小說，因為這是他最有效率、最能激發創意的時間。換句話說，他們都懂得安排時間，令自己處理的事情能夠達到事半功倍的效果。

當知道再次要和兒子忙碌地zoom到無日無知的時候，感覺雖然有點難受，還是要把感覺放在一邊，不要再浪費一年的光陰。倒不如想想除了在家上課以外，對於自己及孩子，有什麼事情想去學去做，認真地計劃如何可行。我相信只要願意思考、懂得利用時間、再加點創意，忙碌與環境是不能規範我們的！

文章獲我家孩子不上幼稚園授權轉載。