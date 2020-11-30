3月大女嬰倒斃家中父否認謀殺　母否認被告負責照料女兒

▲ 3個大女嬰倒斃家中，父否認謀殺罪，案件今續於高等法院聆訊。(經濟日報資料圖片)

3個月大女嬰疑被獨留元朗村屋住所，其後被母親發現死亡，父親早前否認謀殺罪受審，案件今（30日）於高等法院續審。辯方盤問女嬰母親時指，女兒日常的餵奶和換尿片等功夫均由被告負責，因此她才可以毫不猶豫地離家，因為她相信被告會把女兒照顧好，女嬰母親否認說法。

涉案被告張應輝（42歲）否認謀殺罪，控罪指，被告於2018年8月22日在香港謀殺張嘉雯。

死者母親盧殷童（22歲）今午接受辯方盤問，辯方指出兩人的相識經過，是源於盧於2017年5月初在Facebook上張貼公開帖文，表示想看電影，被告作為一個陌生人，向盧發送訊息，表示他亦想看電影，兩人因而展開對話並發展成情侶。

盧於盤問下透露，她曾向被告提及她欠下3、4萬元債務，因為她曾經替朋友借貸但對方沒有歸還，她最後因此破產。盧又供稱為了還債而於夜總會工作，辯方問及其工作是否包括在夜總會照顧客人吸食可卡因，盧否認指「我無講可卡因，淨係講飲酒咋喎。」

辯方又指，兩人其後依靠綜援生活，被告曾找到一份倉務員工作，日薪700元，被告會將其中500元交給盧，盧回應指「俾我買餸同買家庭用品囉。」辯方續指，自從女兒出生後，被告一直都很愛女兒，盧表示「知道」。

辯方又指即使被告下班回家後已很疲倦，仍會花所有時間陪伴女兒，只要被告在家，一切餵奶、換尿片等功夫都由被告負責，盧回應指「我係完全唔同意囉」。辯方直指，盧之所以毫不猶豫地離家，是因為她知道被告可以把女兒照顧得好，盧否認說法，並哽咽指母親和社工均知道平時只有她一個人在家照顧女兒。

辯方又提及盧多次離家與朋友外出，而且沒有向被告交待行蹤，而被告三番四次亦會原諒她，原因是出於被告很愛她，盧回應指「係啩」。辯方指被告只是要求她當一個關心女兒的好媽媽，盧聞言即指「我已經日日喺屋企湊小朋友喇喎，我由一個好貪玩嘅人，到坐喺屋企做煮飯、湊小朋友嘅人！」。案件明(1日)續審。

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記者：楊詠渝