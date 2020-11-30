《好好拍電影》海報「聖誕紅」迎合節日氣氛　導演文念中：這是銅版畫藝術

▲ 關於許鞍華的紀錄片《好好拍電影》。

由文念中執導，關於許鞍華導演40年電影人生的紀錄片《好好拍電影》，今日（11月30日）推出正式海報。海報由原先淡葡萄綠，改為「聖誕紅」作底色，更在FB專頁祝觀眾聖誕快樂，網民分應熱烈問道:「係咪有聖誕咭?」

導演文念中今天在FB突發一篇長文:「懷著十分緊張的心情期待紀錄片過幾天就要上映了，但疫情此刻又再嚴重起來，政府再次宣佈戲院實施有限度管制服務，至於怎樣有限制的服務範圍我們只能走著瞧，但無論怎樣，片子一路走來有很多人的幫助我還是想先感謝一下。」

《好好拍電影》海報自推出後，不少觀眾也有感海報的畫作十分驚豔，想知道是由誰創作。導演文念中今日乘勢鄭重介紹創作海報的藝術家。

他為大家解開迷團寫道：「多謝黃瑋同學，一直很欣賞你的畫作，很多人問這個素描是誰畫的 ? 我要再澄清一次這並不是普通的掃描，這是一個非常精細獨特難度甚高的銅版畫藝術。是要將圖象水平反轉用針在銅版上雕刻再用準備好的油墨印刷出來成為版畫。畫功非常精緻細膩而且深刻有力，原稿只印了15張。 」

然後他感激「女主角」許鞍華：「當然要多謝許鞍華導演二話不說就答應了給我們拍攝，整整幾年多的跟拍過程給您造成很大的不方便，我都不好意思說下去了只希望你身體健康，精力充沛，只要是你想拍，無論怎樣我們都會支持你好好繼續拍。」