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林鄭現金出糧　大量現鈔放哪裏？

政治 18:24 2020/11/30

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

林鄭月娥不時在禮賓府內接受訪問。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥早前自爆，沒有銀行戶口，就連政府出糧，都要以現金支付。月薪39萬多的她，到底如何存放每月領取的鈔票？她接受報章專訪時就透露，放在禮賓府上層的抽屜裏。

林鄭月娥今年減薪一成後，現時每月薪金約39萬元，年薪近469萬元，換句話，每月都要存放390張1千元鈔票。

她在禮賓府接受傳媒訪問，被問如何存放大疊現鈔，是否放在床墊下。她向上望稱，現鈔放在上層的抽屜裏。林鄭又補充，甚少有機會花錢，所以只是領取部分薪金，其餘仍放在庫房裏，適當時會取回未領的薪金，會有一定數量的現鈔。

被問到美國制裁影響到其兒子、家庭，她拒絕詳細回應，只稱家人全力支持她（Fully behind me），而制裁對他們造成的影響，比不便更多。

另外，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙在今月初，被美國列入新一輪制裁名單。她在上星期已經還清，其位於西半山的物業按揭，予創興銀行。她在被曾制時曾稱，美國的制裁是徒勞無功，她毫不畏懼。

較早前，早在8月被美國制裁的警務處處長鄧炳強，以及律政司司長鄭若驊，亦被發現在制裁後，突然還清了物業貸款。

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撰文 : 傅流螢

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