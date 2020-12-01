【暖男爸爸】兒子4歲生日無奈留家避疫　3孩港爸淘寶購巨型充氣滑梯氹仔

▲ 港爸Miles淘寶購買巨型充氣滑梯，慶祝兒子4歲生日。

新冠肺炎疫情下，大小朋友都避免到人多擠迫的地方，暫停面授課程，小朋友不用回校上學，長期在家難免呻悶。近日港媽Liz在社交媒體分享丈夫的暖心舉動，由於疫情關係，他們一家難以外出慶祝細仔生日，於是暖男爸爸淘寶購買巨型充氣滑梯，為3個子女送上驚喜。

留家慶祝細仔生日

上周六（28日）港媽Liz於facebook群組「淘寶開心share」發帖，寫道「會唔會有啲過份，唔關我事，我老公淘的。」原來她的丈夫在淘寶購買了一個巨型充氣滑梯︰

老公買呢個係因為細仔生日，冇得慶祝，所以一家五口在家開party。

從她上載的照片可見，充氣滑梯差不多塞爆整個客廳，不過3個小朋友在上面都玩得非常興奮，而爸爸站在充氣滑梯旁露出非常滿足的笑容。

▲ 在旁的爸爸Miles見到3個小朋友玩得盡興，展現滿足的笑容。（受訪者提供）

夫妻想不到網民對帖文反應如此大，至今有逾1.5萬人讚好，Liz更指「老公知道咗喺度陰陰咀笑」。另有不少網民關心如何打開和收起充氣滑梯，Liz表示︰

其實收起同開都好方便，5分鐘都唔洗，仲有係吹氣。放氣5分鐘左右，關咗風機就會漏氣，因為係布做。

廳屋企變身兒童樂園

Liz接受TOPick訪問時表示，與健身教練丈夫Miles育有二子一女，分別9歲、7歲和4歲。Miles購買充氣滑梯前曾問太太意見，Liz說︰

我仲問佢你係咪玩大咗，屋企肯定放唔落。

直至貨品寄來，她才知道丈夫竟然真的買了。Miles以1,760人民幣連運費（約2,100港元）購得這個充氣滑梯，上周六（28日）是細仔生日，3個孩子以為只是在家瀡滑梯，想不到爸爸送上驚喜，他們開心到尖叫︰

佢哋由下午4點玩到夜晚9點，玩到斷咗片。我諗佢哋應該估唔到，屋企可以變兒童樂園。

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由細仔生日至今，他們開充氣滑梯玩了3次，Liz覺得「已經抵返晒」，而且疫情下不必外出玩，避免與陌生人接觸，自己消毒亦放心得多。

有網民指Liz屋企大才能放得下巨型充氣滑梯，Liz指他們只是家住700呎村屋，「其實我哋間屋唔係人哋想像中咁大」。Miles非常注意安全，叮囑太太在小朋友玩前一定要執空客廳。

孩子眼中的超人爸爸

暖男爸爸Miles平日教班早出晚歸，雖然見到小朋友的時間不多，但他很珍惜與子女相處。Liz也讚賞丈夫愛錫小朋友︰

佢就算工作幾忙，都會趕返屋企臨瞓前講故事俾佢哋聽，朝早又會車佢哋返學。

▲ 爸爸早前淘寶購入大泳池，讓孩子在家玩個夠。（受訪者提供）

子女喜歡游泳，在疫情下為免他們去海灘或泳池，減低受感染的機會，Miles早前就淘寶購入大泳池，讓孩子在家玩個夠。Liz提及「屋企所有嘢都係由佢整」，在小朋友眼中爸爸是萬能。

我啲小朋友都覺得爸爸係超人，或者咁講可能係一個魔術師。

▲ Miles為了讓子女盡快有新床，放工後午夜12時回家砌床，早上6時半已起身送大仔返學，自己再返工。（受訪者提供）

有人說夫妻倆太縱小朋友，但Liz認為他們只是將資源放在不同地方，他們很少買玩具給子女，通常是小朋友自己整玩具或3姊弟想出一些新玩法。Liz分享小朋友停課在家，一家人相處的時間增加，希望「大家好好珍惜，唔好小朋友大個咗之後先後悔」。

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記者︰駱秀玲