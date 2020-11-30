【新冠肺炎】歌舞群組有人會與陌生人跳舞吃飯　張竹君承認添追蹤困難

▲ （黃建輝攝）

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指任何人面對見面，都有感染風險，就算戴口罩都有感染風險，好似歌舞群組有些人真係有戴口罩，但因為活動時飛沬噴得比較厲害，所以都不是戴了口罩等於無風險，她再呼籲市民，避免不必要活動。

對於歌舞群組為何在短時間內錄得多宗個案，她解釋，估計發現群組之前已爆發一段時間，經追縱後發現患者平日很多活動，特別是老師和學生會去不同地方跳舞，在跳舞以外亦有很多活動，例如吃飯、健身等，由於在傳染期活動可能比較多，包括開派對、生日會、家庭和朋友聚會等，令病毒擴散層面很廣泛。

她又發現，不少市民會在日間到不同場所吃飯跳舞，甚至與「陌生人、唔係好熟、連電話都無嘅人」一起跳舞或吃飯，故最後追蹤有一定困難，「問嘅時候連電話都無」，但好多人聽到強制檢測的呼籲後會做檢測，其後發現到不少個案。

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記者：陳子謙