【防疫措施】2人限聚、晚10時後禁堂食、娛樂處所關閉周三生效　一文看清最新安排

▲ 政府宣布收緊防疫措施，周三生效。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情持續嚴重，今日（30日）新增76宗確診個案，其中9宗屬源頭未明。行政長官林鄭月娥今日（30日）在政府總部見記者，公布收緊防疫措施，旨在要減少人流及人群聚集，大部分措施12月2日起生效，為期2周。

按圖即睇周三起生效的防疫措施:

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一文看清最新12月2日起生效的防疫措施：

公務員安排留在家中工作，提供緊急和必須公共服務的人員除外。政府也呼籲私人企業響應。

遊戲機中心，遊樂場所、麻雀館、卡拉ＯＫ等場所需要關閉；至於酒吧、夜總會、派對房間繼續關閉。

兩大主題樂園，海洋公園及迪士尼樂園屬公眾娛樂場所，亦要關閉14天。

健身中心、體育處所繼續開放，但最多只可2人一起聚集，活動期間要戴口罩。美容院及按摩院也可營業。

餐廳食肆可以繼續開放，但食肆要收緊至不多於2人一枱，堂食時間由每日清晨5時至晚上10時止。

所有營運處所，也要加設「安心出行」二維碼，讓當局追蹤個案。

至於「限聚令」，由現時每群組最多4人組，收緊至最多2人一組。

特首林鄭月娥於記者會表示，今次疫情嚴峻，「跳舞群組」有大規模爆發，至今有519宗關連個案，涉及最少28間處所；另外也涉及學校、公務員及安老院舍等爆發情況。

林鄭月娥指出，經歷接近一年的防疫抗疫，未來兩星期是非常關鍵時間，希望市民容忍，令工作有效推行，必須要執法，需要提高懲罰，定額罰款二千元需要倍數提升，有關罰則應用於違反限聚令等措施。她表示可能二千元的阻嚇力不足，稍後會經行政會議再討論有關罰則。

消息指今日（30日）新增76宗確診個案，其中9宗屬源頭未明，較昨日稍為回落。衞生署及醫院管理局的疫情簡報會，將改於5時30分在衞生防護中心大樓舉行。詳情請見【下一頁】

教育局向全港學生發信，有關全港學校暫停面授課堂的最新安排，全港幼稚園及中小學將在本年12月2日(星期三) 起暫停的面授課堂及校內活動，直至學校的聖誕假期開始。詳情請見【下一頁】

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記者：吳卓峰